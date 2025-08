La Libertad Avanza es el único partido que representa a Milei en Santo Tomé

Marina Villafañe, la abogada referente de la Libertad Avanza en Santo Tomé, brindó detalles de cómo avanza la organización de dicho espacio político en esta ciudad a partir de la inauguración de la sede partidaria llevada a cabo hace cuatro meses atrás. Informó que el partido ya cuenta con Personería en Corrientes pero que continúan con las afiliaciones. También aprovechó para aclarar que el “Partido Libertario” quien recientemente realizó un acto político autoproclamándose como el partido de Javier Milei en Santo Tomé, “no es más que un grupo de partidos que comulga con las ideas del actual presidente”, según sus propias palabras, y que “la Libertad Avanza” es el único partido oficial de dicho sector neoliberal.

Al respecto la dirigente de la Libertad Avanza en Santo Tomé, señaló: “Hace cuatro meses abrimos nuestra sede y estamos trabajando en las afiliaciones para nuestro partido, y como novedad, ya tenemos personería definitiva para el partido de distrito de La Libertad Avanza, o sea, Corrientes ya forma parte del partido nacional de La Libertad Avanza, y ya en su momento vino Karina Milei y Martín Menem entre otros referentes a nivel nacional para apoyar este proyecto, y al momento ya hemos completado las afiliaciones y seguimos afiliando en nuestra sede mientras pensamos ya en salir a hacer campañas afuera, es decir, a salir a caminar las calles, a visitar a los vecinos, a conocer las problemáticas de los barrios. Hasta el momento hemos tenido una buena aceptación y tenemos por lo general las mismas problemáticas en casi todos los barrios de la periferia; la realidad del que vive en el centro es muy diferente al que vive en los barrios, por lo que estamos empezando a tomar contacto con los vecinos con la idea de armar proyectos para poder llegar al municipio”, subrayó.

RECLAMOS DE LOS VECINOS

Consultado qué es lo que la gente mayormente reclama en materia municipal, enumeró: “Principalmente la cuestión de falta de servicios, empezando por el servicio de salud, es un tema muy recurrente acá porque los vecinos no tienen acceso a los centros asistenciales, hay algunas salitas pero no hay atención médica, incluso el servicio dentro del Hospital deja mucho que desear, lo que es muy preocupante; paralelamente tenemos los problema de salubridad como el grave tema del tratamiento de las aguas negras, tanto los derrames de cloacas como la falta de redes cloacales, a diario vemos correr el agua servida por las calles y los arroyos a metros de las viviendas y de espacios como canchas de fútbol y no hay cloacas a 10 cuadras del casco céntrico, el basurero a cielo abierto, entre otros problemas realmente preocupantes”, enfatizó.

ACTO EN SANTO TOME

En cuanto al acto partidario recientemente realizado en Santo Tomé donde desde el Partido Libertario salieron a manifestar ser los referentes de Javier Milei en esta ciudad con Caito Leconte, Villafañe sostuvo: “El Partido Libertario tiene su propia conformación, sus referentes, pero nosotros los de La Libertad Avanza somos el partido de Javier Milei, el partido que él mismo fundó, lo que quedó claro en el acto del Parque Lezama a fines de septiembre con la conformación del partido nacional donde se le encargó a Karina Milei y a Martín Menem la conformación de los partidos de distritos y en particular en Corrientes se le dio la tarea al diputado Lizandro Almirón de armar el partido de distrito de la Libertad Avanza en Corrientes”.

“Además, el Partido Libertario esta compuesto por varios partidos que conforman ese frente, pero sin bien comulgan con las ideas de Javier Milei no pertenecen al partido del actual presidente que es La Libertad Avanza. Más allá de eso, yo estoy a favor de la variedad porque le hace bien a la democracia tener diferentes opciones, bienvenidos sean, pero el único partido que esta avalado por la figura de Javier Milei es La Libertad Avanza”, aclaró.

Tampoco descartó que desde ese sector (Partido Libertario) se esté intentando negociar para ocupar alguna posición expectante de cara al futuro. “Serán cuestiones que se plantearán en el futuro, cada partido hace siempre su demostración de poder, de afianzamiento en la sociedad, es solo un juego político en definitiva”, aseguró. El acto donde el orador principal fue Leconte en el Club River Plate, tuvo escasa convocatoria de público.

¿CONFUSIÓN?

Ante la pregunta de si eso no confunde a la gente, dijo: “Yo creo que usar la denominación liberal o libertario sí lleva a la gente a un punto de incertidumbre de no saber quien representa a quien. El Partido Liberal sacó justamente un comunicado haciendo eje en esto del uso de la palabra liberal, aclarando que ellos no comulgan con las ideas de Javier Milei, que ellos no forman parte de este movimiento. El Partido Liberal de Corrientes no tiene nada que ver con la Libertad Avanza; el Partido Liberal forma parte de ECO-Cambiemos, tiene su estructura y su historia propia, lamentablemente esto de usar los términos liberal, libertario sí puede llegar a confundir a las personas”, advirtió.

ALMIRON EL CANDIDATO

En relación a las candidaturas de cara a las elecciones del año próximo donde Caito Leconte ya dio a entender que quiere ser gobernador al igual que Lizandro Almirón, opinó: “Las candidaturas se van a definir en otro momento, pero nuestro representante a nivel partido político es Lisandro Almirón, quien es nuestra cabeza a nivel partidario en Corrientes; pero además tenemos a Lito Yancovich, Ángel Kofman, el Dr. Moulin, que son referentes fuertes y que están a cargo del armado a nivel provincial de la Libertad Avanza, por lo que ésta es una cuestión que se definirá a futuro. Nuestro líder hasta este momento en Corrientes es Lizandro Almirón porque es quien representa todo el plan y el proyecto de Javier Milei y lo vemos reflejado en su actividad en el Congreso porque todo el tiempo está acompañando la reforma del Estado que propone el presidente Milei”, indicó.

Para finalizar agregó: “Este viernes 1 de Noviembre, a las 20:00 horas, vamos a estar haciendo la edición de nuestro curso de oratoria, donde vamos a ver el manejo del cuerpo, el lenguaje corporal; es un curso que es gratuito solo deben llevar alimentos no perecederos para ser donados a una entidad benéfica y se realiza en la sede de la Libertad Avanza, Centeno 90”, concluyó.

Con información de digitalsantotome.com.a