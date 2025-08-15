Megaoperativo en Chaco y Corrientes: detuvieron a empresarios chaqueños por lavado

Dos empresarios chaqueños fueron detenidos en el marco de una causa por presunto lavado de activos, luego de una investigación llevada adelante por la Fiscalía Federal de Resistencia, con el acompañamiento del Juzgado Federal N.º 1. Los detenidos fueron identificados como Braian Obregón y Agostina Vargas Vispo, propietarios del comercio de electrónica “Cebra Phone”.

Según fuentes judiciales, la investigación se inició a partir del monitoreo de redes sociales, donde los involucrados ostentaban un estilo de vida elevado, con vehículos de alta gama, viajes al exterior y propiedades de alto valor, sin un sustento fiscal acorde.

Entre los bienes observados por la Justicia se encuentran una camioneta RAM 1500, un BMW coupé modelo 2025 valuado en 64 millones de pesos y una embarcación, hallada durante un allanamiento en Paso de la Patria, Corrientes. Estas adquisiciones fueron consideradas por los investigadores como incompatibles con los ingresos declarados.

Además, Obregón habría ingresado productos electrónicos desde Paraguay sin aval aduanero, lo que encuadra en los delitos de contrabando y encubrimiento. También se detectaron inconsistencias tributarias y movimientos bancarios atípicos, que motivaron el pedido de informes a la Unidad de Información Financiera (UIF).

Otro de los ejes de la investigación gira en torno a los pagos que se realizaban mediante plataformas de criptomonedas y billeteras virtuales, modalidad que habría sido utilizada para evadir controles fiscales y disimular el origen de los fondos.

Los allanamientos se realizaron en simultáneo en Resistencia y en distintos puntos de la provincia de Corrientes, y fueron clave para recabar pruebas que ahora forman parte del expediente judicial. La causa continúa en etapa de instrucción.