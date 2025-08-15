Recuperaron una moto robada cerca de la casa de un sospechoso del delito

Tras una paciente tarea y despliegue, la policía logró recuperar en la localidad de San Luis del Palmar una motocicleta que fuera denunciada como sustraída, la cual fue hallada en cercanías del domicilio de un joven que aparece sospechado de cometer el delito.



Personal de la Comisaría de Distrito San Luis del Palmar, junto a su brigada operativa, lograron hallar el rodado en horas de la mañana de este viernes.

Los funcionarios, después de tomar conocimiento del hecho, efectuaron un amplio despliegue que concluyó con el hallazgo de la Motomel de 110 cc, que fue encontrada en cercanías al domicilio del sospechoso del delito.