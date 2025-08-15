Gustavo Valdés inauguró la Expo Rural y pidió elegir un Gobernador que “no le dé la espalda al campo”

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, encabezó este viernes el Acto de Apertura de la 89ª Exposición Rural de Ganadería, Agricultura, Granja e Industria, un evento que reúne lo mejor del sector productivo en el Predio Ferial de la Sociedad Rural de Riachuelo.

Durante su discurso, el mandatario destacó el modelo de integración público-privado que, según otros oradores, "posicionó a la producción correntina en el epicentro del país y el Mercosur".

Valdés aprovechó la ocasión para referirse al futuro político de la provincia y a las elecciones del próximo 31 de agosto. "Tenemos que elegir un gobernador que no le dé la espalda al campo, porque atacar al campo es atacar a Corrientes y debemos respaldar al campo correntino y argentino", expresó.

Además, sostuvo que la provincia cuenta con la "menor presión fiscal" y los "impuestos inmobiliarios más bajos" del país para que los recursos se queden en los bolsillos de los productores.

Cadenas de valor e infraestructura

El gobernador detalló los avances en las cadenas productivas de Corrientes. Destacó el sector arrocero, que con las inversiones realizadas, "alcanzará las 200 mil hectáreas de producción", superando incluso a lo que se produce en España.

También se refirió a la forestación, que por primera vez exporta a través del puerto provincial, y al sector yerbatero, donde Corrientes se está convirtiendo en la primera provincia comercializadora, compitiendo "cabeza a cabeza con Misiones".

En materia de infraestructura, Valdés remarcó que se han enripiado más de 6.000 kilómetros de caminos rurales y aseguró que su gestión continuará trabajando en la transitabilidad.

Asimismo, invitó al sector a "trabajar juntos" para potenciar la industria frigorífica y consumir más "carne correntina".

La voz de los productores y de Nación

El presidente de la Sociedad Rural de Corrientes, Juan Martín Meabe, valoró el apoyo del Gobierno provincial y subrayó el potencial del campo correntino, que cuenta con el tercer stock ganadero del país y es el primer productor de la especie bubalina y de arroz. Meabe propuso tres puntos fundamentales para la agenda del sector: el mantenimiento de caminos rurales, el combate al abigeato con una policía rural especializada y la implementación de financiamiento con el Banco de Corrientes.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, agradeció el apoyo de Valdés durante los desafíos del sector y propuso mejorar el sistema de vacunación contra la fiebre aftosa.