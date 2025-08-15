Vamos Corrientes incorporó un nuevo espacio político en su fórmula

Vamos Corrientes sumó un nuevo espacio político a su estructura en un acto realizado en el Club de las 1536 Viviendas de la ciudad capital.

Se trata de la incorporación de “Corrientes Futura”, compuesto por varias organizaciones y dirigentes del peronismo, y su decisión de integrarse a Vamos Corrientes responde a una visión más amplia del movimiento.

Durante su intervención, Claudio Polich subrayó el valor de la unidad como motor político: “Radicales y peronistas podemos trabajar unidos por un objetivo común: no volver atrás y seguir construyendo. Sabemos que faltan cosas, pero tenemos la fuerza, el coraje y los equipos para avanzar”, expresó.

En la misma línea, el gobernador Gustavo Valdés destacó la necesidad de sostener políticas públicas centradas en la inclusión: “Hay causas que no se bajan: igualdad alimentaria, salud y educación públicas. Estas son banderas compartidas que hoy nos permiten trabajar juntos”, afirmó. Además, respaldó las candidaturas de Polich, Báez y Juan Pablo Valdés como parte de la continuidad del proyecto provincial.

A su turno, el candidato a gobernador Juan Pablo Valdés hizo hincapié en el compromiso con el futuro: “Lo importante es dejar de lado los personalismos y abrazar las causas. Corrientes ha avanzado con desarrollo, modernización e inclusión, y queremos seguir profundizando ese camino con el acompañamiento de todos los sectores”.

El encuentro tuvo como eje central la convocatoria a la unidad y al trabajo conjunto de diferentes sectores políticos para continuar el desarrollo de la provincia.

Participaron del evento el gobernador Gustavo Valdés, el candidato a gobernador Juan Pablo Valdés, el candidato a intendente de la ciudad de Corrientes Claudio Polich junto a su compañero de fórmula Ariel Báez, y la referente de extracción justicialista Verónica Molina, en representación del nuevo espacio incorporado.

El acto cerró con un mensaje centrado en la pluralidad política y la construcción de consensos como estrategia para garantizar más oportunidades, bienestar y desarrollo para toda la provincia.