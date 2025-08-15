¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

RADICALES Y PERONISTAS UNIDOS

Vamos Corrientes incorporó un nuevo espacio político en su fórmula

La alianza oficialista incorporó un nuevo espacio político con el objetivo de sumar pluralidad de voces.
 

Por El Litoral

Viernes, 15 de agosto de 2025 a las 09:57

Vamos Corrientes sumó un nuevo espacio político a su estructura en un acto realizado en el Club de las 1536 Viviendas de la ciudad capital.

Se trata de la incorporación de “Corrientes Futura”, compuesto por varias organizaciones y dirigentes del peronismo, y su decisión de integrarse a Vamos Corrientes responde a una visión más amplia del movimiento.

Durante su intervención, Claudio Polich subrayó el valor de la unidad como motor político: “Radicales y peronistas podemos trabajar unidos por un objetivo común: no volver atrás y seguir construyendo. Sabemos que faltan cosas, pero tenemos la fuerza, el coraje y los equipos para avanzar”, expresó.

En la misma línea, el gobernador Gustavo Valdés destacó la necesidad de sostener políticas públicas centradas en la inclusión: “Hay causas que no se bajan: igualdad alimentaria, salud y educación públicas. Estas son banderas compartidas que hoy nos permiten trabajar juntos”, afirmó. Además, respaldó las candidaturas de Polich, Báez y Juan Pablo Valdés como parte de la continuidad del proyecto provincial.

A su turno, el candidato a gobernador Juan Pablo Valdés hizo hincapié en el compromiso con el futuro: “Lo importante es dejar de lado los personalismos y abrazar las causas. Corrientes ha avanzado con desarrollo, modernización e inclusión, y queremos seguir profundizando ese camino con el acompañamiento de todos los sectores”.

El encuentro tuvo como eje central la convocatoria a la unidad y al trabajo conjunto de diferentes sectores políticos para continuar el desarrollo de la provincia.

Participaron del evento el gobernador Gustavo Valdés, el candidato a gobernador Juan Pablo Valdés, el candidato a intendente de la ciudad de Corrientes Claudio Polich junto a su compañero de fórmula Ariel Báez, y la referente de extracción justicialista Verónica Molina, en representación del nuevo espacio incorporado.

El acto cerró con un mensaje centrado en la pluralidad política y la construcción de consensos como estrategia para garantizar más oportunidades, bienestar y desarrollo para toda la provincia.

