Un hombre denunció estafa en la compra de una camioneta en Corrientes

Un hombre denunció que había sido víctima de una estafa al comprar una camioneta Ford Ranger por $19.000.000 y entregar su vehículo Peugeot 208. La víctima había contactado al vendedor a través de redes sociales y había acordado el trato, lo cual derivó en una investigación y la aprehensión de dos implicados.

El comprador y el vendedor se reunieron en la intersección de Avenida Libertad y calle Facundo, donde se realizó la verificación y control del rodado. Al día siguiente, se realizó el cambio de vehículos y entrega de documentaciones en el mismo lugar.

Sin embargo, al solicitar el informe de dominio de la camioneta, el comprador descubrió que el vehículo estaba prendado y que el titular registral era otra persona. Además, las documentaciones entregadas eran falsas.

Las actuaciones judiciales se llevan adelante en la Comisaría 24° Urbana.



La denuncia

La víctima denunció el hecho y la Fiscalía ordenó la iniciación de actuaciones por supuesto delito de estafa. La Policía trabajó en conjunto con la División Antiarrebato para localizar el vehículo lo cual derivó en una serie de intervenciones, bajo directivas de la Fiscalía en turno.

Finalmente, los sospechosos fueron detenidos en la Comisaría 16° Urbana, donde habían acudido para entregar el vehículo Peugeot 208. Los detenidos fueron identificados como G. Marcos Osvaldo y C. Elías Ricardo.

Se secuestraron los vehículos involucrados y se ordenaron pericias mecánicas, fotográficas y documentológicas. El Peugeot 208 será entregado a su propietario.

La investigación continúa y se espera que se determinen las responsabilidades penales correspondientes. La Fiscalía seguirá trabajando para esclarecer el hecho.