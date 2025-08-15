Tragedia: un adolescente murió tras chocar contra un árbol en una ruta de Caa Catí

Un adolescente de 16 años murió este jueves a la noche tras chocar contra un árbol en la Ruta Provincial N°5, kilómetro 102 a la altura del Paraje Loma Alta, en jurisdicción de Lomas de Vallejos de Caá Catí.

Según la información preliminar, el conductor de una camioneta Toyota Hilux chabría perdido el control del vehículo en una curva, provocando que el rodado impactara de costado contra un árbol. En el interior del vehículo viajaban tres jóvenes, todos oriundos de la ciudad de Corrientes, quienes se dirigían hacia la capital provincial.

La víctima fatal identificado como Kevin, se encontraba en el asiento trasero, mientras que una joven que viajaba como acompañante fue trasladada de urgencia a la ciudad de Corrientes por el sistema de salud pública. En tanto, el conductor presentaba heridas leves.

El vehículo era conducido por N. J, mayor de edad, acompañada de B.B, mayor de edad, y K.C, menor de edad quien murió en el acto.

El tramo de la ruta donde ocurrió el siniestro no presenta deterioro visible, aunque se trata de una zona con curvas pronunciadas.

Según la información que llegó al diario El Litoral, durante el recorrido se la habría cruzado un zorro, lo que hizo que el conductor perdiera el control del rodado e impactara contra el árbol.