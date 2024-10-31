Valdés y Tassano inauguraron “Terrazas del Paraná”, un espacio público recuperado

n Continuando con la recuperación de espacios públicos en la ciudad de Corrientes, el gobernador Gustavo Valdés junto al intendente de la Capital, Eduardo Tassano, inauguraron el Paseo “Terrazas del Paraná”, ubicado en la Costanera General San Martín, la cual a través del Plan Ñanderecó también está siendo remodelado integralmente en toda su extensión.

“Esto es parte de una reparación histórica, porque durante muchos años en Corrientes no hubo obra pública por parte del Gobierno provincial, así que nos comprometimos con los capitalinos a transformar la ciudad y convertirla en la Capital del Norte Argentino”, remarcó Valdés.

Los trabajos consistieron en sacar obstáculos de veredas, se crearon rampas de accesibilidad universal a terrazas y playas, veredas nuevas, iluminación LED, incorporación de murales nuevos, escaleras de acceso a las terrazas y a la playa, creación de sectores para recreación y deporte al aire libre. También parquización, mobiliario urbano, recuperación de espacios verdes y de actividad al aire libre, refacción y puesta nuevo de baños de playa, creación de espacios de duchas, ejecución de desagüe pluvial y muelle hacia el río, recuperación y puesta en valor de monumento a las Islas Malvinas, y creación del sector de paseo Terrazas del Paraná.

Valdés destacó “la gran obra que se llevó adelante en la Costanera a través del Plan Ñandercó, que lo hicimos con recursos de los correntinos”. Sin embargo, contó que aún “no lo podemos inaugurar porque todavía seguimos esperando que Transnea termine una obra de cable subterráneo que lleva 300 metros y está hace 6 meses sin poder recorrer esa extensión para finalizar con estos trabajos que son centrales para 400.000 personas”, así que en ese marco hizo un llamado público a la empresa nacional para que “ponga manos a la obra”.

Valoró “la complementación con la Municipalidad, porque si bien es una obra que implica recursos con los que la Capital no cuenta, los ciudadanos pueden transitar y estar en un lugar, tomar un mate en un espacio con condiciones de seguridad, de limpieza, entre otras condiciones adecuadas, y eso lo hace el Estado municipal”, sostuvo.

Mencionó que es un espacio donde se conmemora “a aquellos que estuvieron en Malvinas, donde está el nombre escrito de cada uno de ellos, los que fallecieron, los que nos acompañaron, así que también hace a un lugar que es central en lo que se refiere a nuestra historia”.

“Con el intendente Tassano tenemos muchas cosas que inaugurar, porque proyectamos una ciudad en este tiempo para que cada peso de los contribuyentes de la Capital vuelva en obras”, señaló.

Destacó que “esto es parte de una reparación histórica: durante muchos años en Corrientes no hubo obras públicas por parte del Gobierno de la Provincia, entonces nos comprometimos nosotros con los capitalinos a hacer obras que realmente puedan hacer de la ciudad la Capital del Norte Argentino, porque tiene todo el potencial para serlo”.

Valdés realzó también las bondades del río Paraná que baña las costas de la Capital, y que como “decimos los gobernadores de la Región del Litoral, ahora que estamos los seis juntos, es la vena aorta de lo que es el Litoral, que nos sirve para comunicarnos, por eso la Hidrovía es un gran motor y una gran fuerza que tenemos que aprovechar para poder cambiar el paradigma”.

“Costó mucho dar vuelta a la ciudad de Corrientes para que mire al río Paraná, como un gran atractivo turístico, lo cual estamos haciendo con obras que son centrales y cambiarán definitivamente a la Capital”, dijo.

Advirtió entonces que “por ahí no vean la magnitud que tiene esto, que genera industrias y no solo la del turismo, ya que hay otras industrias que están viniendo a Corrientes porque tenemos una buena Capital, porque hay conectividad, esparcimiento, y construimos lugares comunes”.

Reparación histórica

El intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano, señaló que la Capital “es un punto turístico cada vez más importante en el Norte argentino y gran parte de eso se debe a nuestra Costanera”.

Recordó que “la gran obra del Ñanderecó que llevó adelante el Gobierno provincial por decisión de Valdés, es lo que nos está brindando en esta Costanera norte todas las reformas que ustedes ven de veredas, luces, sendas, bancos, toda esa actualización que se hizo respetando la arquitectura original de nuestro histórico paseo”.

Manifestó que “esta tarea fundamental del Gobierno provincial en la Capital, tiene que ver con una reparación histórica que el Gobernador nos propuso a principios del 2018 cuando empezamos ambos la gestión y se tradujo en un montón de obras de mejoras, que tienen que ver con la infraestructura de la ciudad pero también con toda la dependencia de organismos provinciales que hay en la ciudad, como escuelas, comisarías y centros de salud, que implicó un cambio profundo en la infraestructura global y por eso hoy años después, Corrientes sin ninguna duda es otra”.