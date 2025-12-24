Corrientes: faena clandestina, carne debajo de la cama y un caso de violencia de género

La Policía de Corrientes informó que el martes secuestró carne de una faena ilegal en el paraje Paso Martinez, de la capital correntina, la cual fue escondida en un lugar impensado. Además, una mujer y su hija fueron rescatadas de la violencia de su marido.

Durante la tarde del martes una mujer denunció una faena clandestina de una vaca de su propiedad en un campo ubicado sobre Ruta Provincial N° 3, en el kilómetro 20, paraje Paso Martínez.

Al acudir al lugar, el personal de la Dirección de Seguridad Rural y Ecológica de Capital constató la presencia de cuero y orejas de una vaca a 150 metros de una vivienda.

Al acudir al domicilio y entrevistar a una mujer. Esta, en claro estado de inquietud, terminó confesando que su marido había faenado un animal durante la mañana de esa jornada, quien al notar la presencia policial, se dio a la fuga.

La mujer denunció que junto a su hija eran víctimas de violencia de género desde hace varios meses, asunto que se comprobó por la lesión visible que tenía en su rostro.

Al ingresar al inmueble, los efectivos hallaron dos paletas, dos cuartos y dos costillares escondidos debajo de una cama. Los productos cárnicos fueron secuestrados para realizar la pericia veterinaria.

Por otro lado, la mujer y su hija fueron trasladadas a la Comisaría de la Mujer y el Menor para realizar las diligencias del caso, en tanto que en la dependencia correspondiente se traslado lo secuestrado, donde se continuó con los trámites de rigor.