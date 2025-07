Almirón: "Hay quiénes necesitan que al país le vaya mal para volver al status quo"

Con una inminente sesión en Diputados para tomar una decisión respecto al veto del Presidente al financiamiento universitario, el diputado nacional Lisandro Almirón, señaló que las negociaciones las está llevando a cabo el Poder Ejecutivo con líderes del Congreso, como Martín Menem y Gabriel Bornoroni, líder de su bloque. Además, sostuvo que la crisis de liderazgo en los partidos opositores, los lleva a que dialoguen más con el Gobierno que, a nueve meses de gestión, se muestra con flexibilidad y apertura para cambiar el rumbo del país. “Tenemos que estar muy orgullosos por ser el gobierno al que menos leyes se le aprobaban y que más leyes aprobó en tan poco tiempo”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Cómo imagina que va a evolucionar en Diputados la discusión respecto al veto del Presidente a la ley de corrección del presupuesto universitario? Usted, como conocedor desde Corrientes de los dos partidos tradicionales, los radicales y el peronismo, y oponiéndose a ellos, ¿imagina que el radicalismo se va a mantener junto? ¿Qué es lo que siente que va a pasar?

En principio le digo que quienes están llevando adelante las negociaciones es el equipo, tanto del Ejecutivo como el Presidente de la Cámara, el doctor Martín Menem, quien se ha puesto al frente no solamente los acuerdos con el resto de los bloques sino también, de alguna manera, se han hecho reuniones permanentes los lunes con el Gabinete y con los distintos bloques, con los que se mantienen diálogos en forma permanente respecto no solamente a la cuestión del veto, sino a lo que queda de agenda parlamentaria en el corriente año.

Yo, humildemente, soy un diputado más en el bloque y, por supuesto, acompaño las decisiones del Ejecutivo y soy muy orgánico, el presidente del bloque, el doctor Bornoroni también, y somos muy respetuosos de las negociaciones que llevan. Entonces, creo que son momentos donde debe reinar la prudencia en temas tan sensibles como es la cuestión de los fondos universitarios y, sobre todo, como bien lo dice usted, claramente el país está tomando otro rumbo, donde los acuerdos entre sectores del kirchnerismo, donde queda alguna remembranza de viejas alquimias en la composición del poder, pareciera hoy que cobran fuerza. De hecho, en la marcha se ve prácticamente en el mismo sentido de la acción política a Cristina Kirchner y al ex ministro de Economía de su gobierno, el doctor Martín Lousteau. Entonces uno ve que esa señal es clara, donde aparece Massa como un gran protagonista de la movilización y entiende que por estas horas también deben estar contando los porotos, de la misma manera en lo que hace el Gobierno para cambiar el rumbo del país.

¿Usted cree entonces que finalmente por esa unión transversal de toda la oposición va a haber un veto al veto?

No, creo que es importante señalar que no todos convergen en las ideas de cierto liderazgo dentro de esos espacios. Hay una profunda crisis de liderazgo en el viejo esquema bipartidista, tanto en el radicalismo como en el peronismo, y creo que en ese sentido hay legisladores que forman parte de ambos espacios que representan a sus provincias y ven en esta situación la necesidad de dialogar con el Gobierno.

Un Gobierno que tiene nueve meses, que hay muchas cosas que se le están negando de manera permanente cuando fueron, todos los legisladores, mucho más flexibles con otros presidentes, y el presidente de la Nación realmente está haciendo un esfuerzo grandísimo. Creo que han sido nueve meses de mucho esfuerzo, mucho trabajo, se arrancó en diciembre con la Ley Bases, haciendo una gran transformación en muchas áreas. Y la verdad que tenemos que estar muy orgullosos por ser el gobierno al que menos leyes se le aprobaban y de una sola vez llegamos a ser el espacio político y el gobierno que más leyes aprobó en tan poco tiempo. Entonces, ese cambio tiene que ver con la construcción de una estrategia, de un modelo de país diferente donde hay delineado claramente qué quiere el Estado y qué está dispuesto o no a hacer. En esa línea creo que uno identifica claramente quiénes quieren que al país le vaya bien, quiénes quieren que al país le vaya mal y la pregunta es quiénes necesitan que al país le vaya mal para volver a ese status quo tanto daño le ha hecho al país en los últimos 25-30 años.

Alejandro Gomel: Hablaba de esta fragmentación que hay en el Congreso y en la política. En la Provincia de Buenos Aires, la Legislatura Provincial, hubo una fusión entre parte del PRO y la Libertad Avanza, ¿esto se va a replicar o se está replicando en el Congreso? ¿Está la posibilidad de trabajar de manera de interbloque?

La verdad es que el trato con los bloques es muy cordial y hemos logrado consensuar muchísimas cosas. En esto insisto, soy muy orgánico y respetuoso, tanto con el presidente de la Cámara de Diputados como con el presidente de mi bloque, y celebro las conversaciones que vienen llevando adelante. Nosotros en el trabajo materializamos estos acuerdos dentro del recinto, porque las conversaciones son en un ámbito de confidencialidad, en el que tanto el presidente de la Cámara como el presidente de mi bloque han tenido un trato muy frecuente con estos bloques, y creo que en la madurez política que al país le hace falta. Destaco esta capacidad que ha tenido incluso el Presidente de la Nación, en convocar, escuchar y tener la apertura para que entendamos de una buena vez que la crisis que lleva al país adelante no la hemos generado nosotros, que se necesita de todos los argentinos, que se está haciendo un esfuerzo grande sin banderas políticas y que lo que se quiere es sacar al país adelante.

A veces cuesta entender. La lógica no es verte muchas veces coaccionado por la vieja metodología que representa llenar una plaza. En buena hora creo que uno entiende el derecho que tiene la gente a protestar, pero también se entiende que para que se realice una acción de gobierno que cambie el destino de un país, se necesita no solamente coacción, sino legitimidad, representatividad, coherencia y estar dispuestos por el diálogo.

AG: Si no se consigue bloquear los dos tercios, los famosos 87 héroes, ¿qué puede pasar ahí? ¿Cómo puede quedar la relación? Especialmente hablando del PRO si esto no lo logra esta vez el oficialismo.

No sé qué haga el PRO, pero yo tengo mucha confianza en quienes nos representan, tanto en el presidente de la Cámara como en el presidente de Bloque, sé el esfuerzo que están haciendo y el compromiso que tienen, no solamente con el espacio que representan con el presidente de la Nación, sino con todos los argentinos.

Claudio Mardones: Quedan dos fotos de la relación con el PRO. Una en la Cámara de Diputados, pero lo otro son los mensajes que desliza el expresidente Mauricio Macri. Se encontró ayer con siete senadores del Frente PRO, que conduce Luis Juez, y hubo dos mensajes. Uno, que ya no comen milanesas en Olivos y el otro, que la educación pública es una bandera del PRO. Desde su punto de vista, ¿qué interpreta de los movimientos del expresidente? ¿Que busca reconstituir una relación que no termina de cuajar? ¿Que lo trata de condicionar? ¿Cree que eso tiene una relación directa con el bloque del PRO? ¿Qué lee de estos últimos movimientos del expresidente?

Entiendo que son momentos de tensión, quizás no solamente en lo político, sino en lo social. Estamos llegando a fin de año. Hay una realidad que es insoslayable y es que estamos frente a un escenario electoral 2025 y los posicionamientos políticos, y por ahí las marcadas de cancha, son frecuentes. En ese sentido, es natural que cualquier espacio político de alguna manera se haga valer y se alce alguna voz.

En este sentido, yo creo que más allá de la interpretación que yo pueda hacer a ese tipo de mensajes, la realidad política es que se necesita madurez y que yo no soy el interlocutor válido para llevar ni esas interpretaciones ni hacer un juicio de valor. Confío plenamente en quienes me representan dentro del bloque y en las medidas que viene llevando adelante el presidente de la Nación.

También confío en que tenemos el equipo necesario como para acercar posiciones y dar el debate no solamente en el recinto, sino en la planificación de lo que pueda ser el día después de una sesión, que no debiera ser algo que nos inquiete de esta manera. Porque la verdad que tener el respeto institucional de decir que esto está bien vetado porque no cumple el requisito de la Ley de Administración Financiera, de hecho viola la Ley de Administración Financiera, el Poder Legislativo tiene que tener en cuenta qué se puede gastar. Imagínense que por una mayoría circunstancial uno pueda gastar todo lo que quiera por capricho del Poder Legislativo. Creo que ese no es el concepto de división de poderes. Quien gobierna es el Poder Ejecutivo y quien tiene que, de alguna manera, planificar el gasto de los recursos que se ejecutan durante el periodo 2025 es el Poder Ejecutivo.

Entonces hay un principio rector que es, primero, algo tan esencial y tan elemental como la división de poderes, el respeto a la Constitución y el respeto a lo que se puede gastar, que es el equilibrio fiscal. Y la verdad que la comunicación es fundamental en esto y creo que no se ha perdido. Mientras que la comunicación exista, mientras que tengamos representantes que estén dando la lucha cotidiana de acercar posiciones como lo hacen tanto, insisto, el doctor Martín Menem, como el doctor Bornoroni, como el jefe de Gabinete, el equipo de Lule Menem y como Karina Milei. Es gente que todos los días está buscando la manera de acercar posiciones y ver cómo sacamos al país adelante.

Habrá gente que tiene otro tipo de visión de país, otro tipo de intereses que son mucho más personales que quizás los intereses colectivos y el bien común, que es lo que le hace falta a la Argentina, pensar en ese interés general está en la Constitución y trabajar juntos. Porque creo que justamente con ese bloque hemos encontrado muchos puntos de coincidencia y creo que está trabajando muy bien. No debería ser la excepción esta ley, pero yo no soy quien está charlando y llevando adelante estos diálogos. Pero insisto, confío plenamente en quienes nos representan para este tipo de acuerdos.