Dirigentes radicales de 36 localidades impugnaron la convocatoria a internas

Al menos 36 dirigentes radicales, de 36 localidades distintas firmaron un pedido para dejar sin efecto la convocatoria a elecciones internas que realizó la intervención partidaria. Los afiliados radicales advierten que el padrón expuesto por la intervención no coincide con el que se publicó meses atrás. Alertan además que la intervención tiene la facultad de la mesa directiva nacional de convocar a elecciones internas, pero nada no convocó a proceso electoral a la juventud ni para convencionales nacionales.

Denuncian que existe un faltante de 1000 afiliados en el padrón que expuso el interventor Julián Galdeano y califican de "apresurada" y arbitraria la convocatoria a elecciones internas para el 22 de diciembre.

Se quejan además de que "habiendo exiguo plazo para la presentación de afiliaciones y reclamos, los afiliados se encuentran en una situación de indefensión". Advierten además que acudirán a la Justicia en caso de que el interventor no haga caso a los reclamos.