Lanzamiento oficial de Ricardo: "La marca es ECO y el piloto soy yo"

El exgobernador Ricardo Colombi mostró este domingo su fuerza en su primer acto político a salón lleno en la localidad de Bella Vista. "La marca para el futuro es ECO (Encuentro por Corrientes), el motor son ustedes y el piloto quien les habla Horacio Ricardo Colombi", dijo para cerrar el acto ante un ensordecedor aplauso.

En el salón Maria Olivetti del Aero Club de Bella Vista, Colombi reunió a militantes de toda la provincia para iniciar la campaña rumbo a 2025. "Vuelve Ricardo Colombi, vuelve. Ricardo Colombi gobernador. Nos sacó de la crisis y con la gente hicimos un cambio para mejor. Vuelve Ricardo Colombi, vuelve. Ricardo Colombi gobernador", es el jingle con el que se presentó el actual senador provincial.

En las redes sociales las cuentas oficiales ricardocolombiok y vuelvericardo2025 reprodujeron parte del discurso del exmandatario y muestran un salón repleto de militantes.

Colombi es el primer candidato en iniciar la campaña 2025, dentro de ECO (Encuentro por Corrientes) y la UCR, que fue intervenida por el Comité Nacional y cuyo interventor asumiría esta semana con el objetivo de convocar a internas.