Compromiso de Tassano con vecinos que reclaman por la preservación de parque Cambá Cuá

n Más de 160 vecinos del barrio Cambá Cuá hicieron llegar una nota al intendente Eduardo Tassano en queja por "el permanente destrozo del que es objeto el parque, principalmente por los carritos que se instalaron hace tiempo". El jefe comunal se comprometió a solucionar la problemática y devolverle al espacio verde su esplendor y respetar la decisión vecinal que no quieren carros y mucho menos que se avance con construcciones de cemento en el pulmón del barrio.

Los ingenieros Rubén Relats, Miguel Saiach; Alberto Castro y el senador provincial (mandato cumplido) Yamil Machado llegaron hasta la oficina del intendente para entregarle en mano y leerle la nota en queja que firmaron más de 160 vecinos del Cambá Cuá.

En la nota, "los firmantes, vecinos del barrio Cambá Cuá de esta ciudad de Corrientes capital, nos dirigimos al señor intendente y autoridades que correspondan, para hacer llegar nuestro descontento y desacuerdo respecto del permanente destrozo del que es objeto el parque, principalmente por los llamados carritos que se instalaron durante mucho tiempo, ocupando sus propietarios indebidamente para su proyecto personal un espacio público y de carácter recreativo para todos los ciudadanos"

"La ocupación por parte de estos particulares que usufrutúan el mentado espacio público antes referido produce destrozos, genera suciedad e inseguridad y sus instalaciones de cemento hacen desaparecer el césped, demostrando así con su conducta la desaprensión en el cuidado de lo que a todos nos concierne y que sin embargo en los hechos es ocupado por unos pocos".

"Las numerosas mesas que instalan sirven para que los amigos de lo ajeno se instalen y desde allí observen los movimientos de los vecinos que en varias oportunidades fueron asaltados y sus propiedades van

Los vecinos le manifestaron a Tassano que "confían en su atinado criterio para actuar en defensa del espacio verde y público".