Tassano recibió al cónsul de Paraguay: consolidaron lazos de hermandad y una agenda

En su despacho del Palacio Municipal, el intendente Eduardo Tassano recibió en la mañana de este martes al cónsul del Paraguay, Fabio López Riveros, en una entrevista en que consolidaron los lazos de amistad y hermandad que unen en la historia y el presente a Corrientes y el país vecino.

López Riveros tiene representación tanto en nuestra provincia como en el Chaco y su sede cabecera es la ciudad de Resistencia. En la ocasión, hizo su presentación oficial y brindó sus saludos protocolares en el Municipio correntino.

En este marco, Tassano y el cónsul paraguayo dialogaron sobre cuestiones centrales en la misión de profundizar la integración. Luego, intercambiaron presentes.

“Tenemos una grata visita, de un país tan querido por los correntinos como es Paraguay”, valoró el intendente tras el encuentro en el que “pudimos presentar e intercambiar ideas para crear puentes a futuro en la hermandad que tenemos”, subrayó el anfitrión correntino.

En ese sentido, Tassano destacó la importancia de consolidar a la ciudad de Corrientes como “un punto de referencia del norte argentino” para articular acciones con diferentes países de la mano del turismo.

En tanto, el cónsul expresó su agradecimiento a la gestión municipal por el recibimiento y resaltó que en el encuentro pudieron trazar una agenda común para desplegar acciones en conjunto. “Estamos trabajando y pensando en consolidar un plan de integración entre ambos países mediante el comercio, cultura y turismo”, indicó López Riveros.