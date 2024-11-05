¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Forestadora Tapebicuá Gustavo Valdés Gobierno de Corrientes
Forestadora Tapebicuá Gustavo Valdés Gobierno de Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CAPITAL

Tassano recibió al cónsul de Paraguay: consolidaron lazos de hermandad y una agenda

El intendente mantuvo un encuentro con Fabio López Riveros, con quien delinearon pautas de trabajo conjunto para consolidar la relación regional. “Es un país tan querido por los correntinos”, valoró el jefe comunal y destacó que “vamos a seguir generando puentes a futuro en la hermandad que tenemos con el Paraguay”.

Por El Litoral

Martes, 05 de noviembre de 2024 a las 20:18

En su despacho del Palacio Municipal, el intendente Eduardo Tassano recibió en la mañana de este martes al cónsul del Paraguay, Fabio López Riveros, en una entrevista en que consolidaron los lazos de amistad y hermandad que unen en la historia y el presente a Corrientes y el país vecino.

López Riveros tiene representación tanto en nuestra provincia como en el Chaco y su sede cabecera es la ciudad de Resistencia. En la ocasión, hizo su presentación oficial y brindó sus saludos protocolares en el Municipio correntino.

En este marco, Tassano y el cónsul paraguayo dialogaron sobre cuestiones centrales en la misión de profundizar la integración. Luego, intercambiaron presentes.

“Tenemos una grata visita, de un país tan querido por los correntinos como es Paraguay”, valoró el intendente tras el encuentro en el que “pudimos presentar e intercambiar ideas para crear puentes a futuro en la hermandad que tenemos”, subrayó el anfitrión correntino.

En ese sentido, Tassano destacó la importancia de consolidar a la ciudad de Corrientes como “un punto de referencia del norte argentino” para articular acciones con diferentes países de la mano del turismo.

En tanto, el cónsul expresó su agradecimiento a la gestión municipal por el recibimiento y resaltó que en el encuentro pudieron trazar una agenda común para desplegar acciones en conjunto. “Estamos trabajando y pensando en consolidar un plan de integración entre ambos países mediante el comercio, cultura y turismo”, indicó López Riveros.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD