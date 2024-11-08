UCR Corrientes: Galdeano no descartó que las internas sean antes de fin de año

El interventor de la UCR Corrientes, Julián Galdeano, brindó una conferencia este viernes en donde dio detalles acerca de la interna en la que se encuentra el partido y no descartó que se pueda votar antes de fin de año. Uno de los sectores quiere que los afiliados puedan votar el 22 de diciembre.

"El primer cuadro de situación fue concurrir hoy a una reunión con el juez federal con competencia electoral en Corrientes (Juan Carlos Vallejos) con quién estuve charlando. La verdad que primero me notificó de la designación y el oficio que había recibido del Juzgado se viene y cubría después también yo le hice alguna serie de preguntas y de de inquietudes que tengo respecto a hacer un diagnóstico respecto a la situación real partidaria institucional de radicalismo correntino", detalló acerca del primer diagnóstico del partido que brindó al llegar.

Y agregó: "La primera y más relevante tiene que ver con no solamente con todo el proceso que se vivió sino por el estado de los padrones de afiliados nos va a dar un un puntapié inicial para poder determinar en qué plazo podemos estar haciendo una elección interna o convocar a una renovación de autoridades".

Además destacó: "Hoy vamos a estar ingresando una nota facultando nuestra información que requerimos el punto de vista práctico para pagar el inicio de todo este proceso hay un mandato concreto del radicalismo nacional de llevar adelante este proceso con la mayor brevedad posible".

"Obviamente que aspiramos desde el avión Cívica Radical que ese proceso se ve con autoridades constituidas elegidas por los afiliados y con la mayor legitimidad, que vamos a intentar, que este proceso se lleve adelante en el menor tiempo", señaló.

Respecto a si tuvo contacto con las partes interesadas señaló "Tuve dialogo con los sectores correntinos. Hoy mismo tengo previsto un encuentro con las autoridades de la Juventud Radical y de los que hacen a los sectores partidarios con todos".

Y que transmitió "el modo con el que nos vamos a manejar apertura diálogo con todos sabiendo que la situación no es sencilla en términos de los puentes que existen entre los sectores de la interna del radicalismo correntino".

En cuanto a si podría ser este año la interna comentó: "No lo descartamos. Tiene que ver con qué situación nos encontramos los padrones afiliados, la situación que se vive en el partido y la respuesta que nos de la Justicia Federal".



