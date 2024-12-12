La Franja Morada ganó la conducción de la Federación Universitaria del Nordeste

La Unión Reformista Franja Morada ganó las elecciones por la conducción de la Federación Universitaria del Nordeste (FUNE). Al superar a las listas Celeste y Blanca, y Primero la Patria, la agrupación vencedora ungió como presidente Romina Fedurquevich, y vicepresidente a Alfredo Lencina.

La Fune representa a unos 60 mil estudiantes de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne). La votación se realizó el pasado 26 de noviembre, en el XXVII Congreso Ordinario de la Federación Universitaria del Nordeste.

En la elección, Unión Reformista Franja Morada contó con 61 votos, Primero la Patria 30, y Celeste y Blanca 13. Hubo 14 abstenciones. Con estos resultados Fedurquevich ocupa la presidencia que estaba a cargo del saliente Pablo Varela.

Con esta elección, es la tercera vez en la FUNE que llega a la presidencia una mujer. La elección se realizó en las instalaciones del comedor universitario de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), en el Campus de la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco.

“Es un orgullo asumir la presidencia de nuestra Federación Universitaria del Nordeste. Ser mujer en la política no es fácil, por lo que el honor y la responsabilidad es aún mayor, trabajando e incentivando a que cada vez seamos más mujeres en lugares de representatividad y conducción”, manifestó la flamante titular Fedurquevich.

Además de Lencina como vicepresidente, asumió como secretaria general de la Federación Agostina Cerrano, representando a la lista Primero la Patria.

Los candidatos

Unión Reformista Franja Morada postuló la fórmula Fedurquevich de la Facultad de Ciencias Económicas, y Lencina de la Facultad de Odontología. Por su parte, Primer la Patria impulsó como presidente a Agostina Cerrano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas, y como vicepresidente Ignacio Romero de la Facultad de Arquitectura.

En tanto que, por la lista Celeste y Blanca, la fórmula fue, como presidente Daniela Junco de la Facultad de Humanidades, y vicepresidente Juan José Lencina de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas.

Celebración plural

“Celebro que estemos reunidos representantes estudiantiles de todas las expresiones políticas deja en manifiesto la diversidad y vocación democrática del movimiento estudiantil”, afirmó la electa presidente.

“Vivimos una jornada de democracia estudiantil plural”, agregó Fedurquevich.

La convocatoria contó con la participación de diferentes vertientes políticas de la representación estudiantil. La asamblea contó con 118 miembros que dieron quorum a la reunión.

Hegemonía morada

Con una nueva elección nada, el bastión reformista sigue liderando el movimiento universitario. De esta manera, la Franja sigue conduciendo la Federación desde que se regularizó su situación y consolida la hegemonía en la institución representando a los estudiantes de la UNNE.

La Unión Reformista Franja Morada consolida su hegemonía, también la representatividad tras una nueva elección que contó con la participación de todas las extracciones políticas en una contienda plural.

Es una lista ganadora con representativas y legitimidad.