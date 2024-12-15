Jorge Gómez: “La FEC trabaja para que Corrientes compre energía directa de Yacyretá”

n El presidente de la Federación Económica de Corrientes (FEC), Jorge Gómez, dialogó con El Litoral y opinó sobre el pedido de Valdés de mantener una neutralidad política.

"Me pareció un discurso razonable, bueno. Prefiero hablar en nuestra posición como Federación Económica, de mantener la neutralidad, de seguir trabajando por los empresarios", dijo.

"Creemos que se vienen buenos tiempos, y para esto los empresarios nos tenemos que preparar y estar a la altura de las circunstancias. Yo tiré varias líneas de acción, líneas de acción para mejorar el acceso al crédito, tanto para las Pymes como para las grandes empresas, de tratar de invertir en tecnología, porque es la economía del conocimiento, es lo que se va a imponer".

"El trabajo que viene haciendo todo este año la Federación, es estar cada vez más cerca del empresario. Y hoy cerrarlo con esta fiesta es muy gratificante, porque es evidente el acompañamiento que tenemos. Acá hay empresarios de toda la provincia y de todos los sectores productivos".

"El gobernador habló de cambiar la matriz energética de los empresarios. Y es un camino que tenemos que seguir. Tenemos que tener la autosustentabilidad, creo que tenemos que empezar a mirar a las energías limpias, me parece más que razonable lo que está planteando el gobernador en ese sentido".

"Se viene reclamando hace rato por el tema de la ruta 14. Seguimos sosteniendo nuestros reclamos, cambiaron los escenarios, cambiaron los actores, pero el problema sigue persistiendo y debemos seguir trabajando para que se reactive la ruta 12 y otras rutas nacionales que necesitamos".

"El problema es sencillo, si nosotros mejoramos nuestra producción, no vamos a tener por dónde sacarlas. Entonces tenemos que atacar todos los frentes, rutas, energía, ferrocarril, puerto, crédito".

"Tratamos de buscar permanentemente interlocutores con el gobierno nacional, a veces es difícil, otras veces lo conseguimos, pero bueno, nos apoyamos en algunos interlocutores, senadores, legisladores que nos permitan plantear nuestra posición con respecto a los pasos fronterizos, que hay algunas cuestiones que nos preocupan sobre las licitaciones que se están llevando a cabo".

"Seguimos avanzando con el tema de la energía, ya que creemos que los correntinos debemos comprar en forma directa a la represa Yacyertá y evitar la intermediación. Eso sí lo estamos trabajando directamente la Federación junto con Cammesa. Es un paso más que debemos dar en tendencia a abaratar los costos, es un paso más para tener independencia energética. Y competitividad, ya que sin energía, sin caminos, sin gas, no somos competitivos".