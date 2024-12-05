Valdés anunció el perfil que deberá tener su sucesor

n El gobernador Gustavo Valdés encabezó un acto en la ciudad de Curuzú Cuatiá, junto al intendente, José Irigoyen. Instó a “construir el futuro con Vamos Corrientes", de cara a los próximos desafíos electorales en la provincia. Una multitud expresó su apoyo al actual mandatario provincial, quien trazó el rumbo a seguir por su sucesor: industrialización de la provincia para generar mayores puestos laborales, la apuesta a la modernización de la educación, mediante la ciencia y la tecnología, la estrategia común de las provincias que integran la Región Litoral para lograr mayor federalismo con la Hidrovía y la energía, la solidaridad con los países vecinos y “la apuesta al cambio para tener un país ordenado”.

Valdés sostuvo que “la fortaleza más grande que tiene esta alianza social y política son sus intendentes y concejales que representan a la inmensa mayoría de los correntinos”.

“Nosotros no somos personalistas, el poder no reside en una sola persona, porque si fueramos así, con los dos tercios de ambas cámaras hubiésemos reformado la Constitución provincial; y no lo hicimos, porque somos un espacio político conformado por un gran equipo, no por una sola persona que quiere perpetuarse en el poder, por eso lo primero que dijimos es que no queremos la reelección indefinida de un gobernador”, agregó.

Valoró el rol de los partidos políticos en la sociedad al asegurar que “son fundamentales para construir la provincia que queremos”.

Luego reivindicó a los próceres correntinos Pedro Ferre y Joaquín Madariaga Por sus históricas luchas contra “el centralismo porteño, hasta llegar a la Constitución Nacional en 1.853 y el Tratado del Cuadrilátero, entendiendo que hoy con la Hidrovía veo que seguimos peleando por lo mismo”.

“Corrientes ya se revelaba por los derechos del puerto de Buenos Aires y acaso no es lo mismo lo que estamos peleando hoy? Junto al los gobernadores de Entre Ríos, Chaco,Misiones, Santa Fe y Formosa, provincias que nos honran a Corrientes Para seguir peleando por lo mismo después de 200 años”.

Además remarcó que “Vamos Corrientes tiene que ser una alianza con contenido 100% federal y la pelea por el federalismo es todos los días, porque con nuestros senadores y diputados tenemos que pelear en el Congreso de la Nación, donde se deciden cuestiones más federales o más centralistas”.

En ese sentido,ejemplificó: “En el Presupuesto Nacional estamos pidiendo que el impuesto al combustible que pagamos no se vaya todo a la Nación", además de mencionar otros impuestos nacionales que se recaudan en las provincias para sentenciar que "el federalismo y el unitarismo no son cuestiones de historia, sino una lucha que todavía la seguimos debate”. “Estamos seguros que somos nosotros los que vamos a construir el futuro con Vamos Corrientes".

