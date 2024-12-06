¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Tassano confirmó un bono de fin de año para los municipales: "El lunes daremos la cifra"

El intendente confirmó la medida en el lanzamiento de la tarjeta Mi Club.

Por El Litoral

Viernes, 06 de diciembre de 2024 a las 11:29

El intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano, afirmó que los trabajadores municipales tendrán un bono de fin de año. Además se anunciará el nuevo escalafón municipal que se trabajó en los últimos años y que moderniza la pirámide de ascensos de los trabajadores de la comuna.

El jefe comunal aseguró que "el lunes daremos la cifra, siempre dentro de nuestras posibilidades".

"Vamos a tener anuncios en ese sentido y también estamos trabajando con el equipo de recursos humanos para hacer algunos cambios que serán positivos para el agente municipal", dijo Tassano en declaraciones a Radio Sudamericana.

Tras presentar "Muni Club", un programa de descuentos para los agentes comunales en diferentes comercios, el intendente resaltó que el municipio está saneado económicamente y que su gestión trabajó con el gremio "en el tema paritarias y hemos cumplido". 

Vale destacar que el bono del año pasado fue de 100.000 pesos que se pagó en dos cuotas de $50 mil en enero y febrero, respectivamente. 

