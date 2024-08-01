Fuertes cruces por el caso Loan: Pellegrini dijo que irá a declarar si lo cita la Justicia

En un ambiente caliente por la desaparición de Loan Peña, la Cámara de Senadores de Corrientes realizó este jueves una sesión que se destacó por los fuertes cruces entre oficialismo y la oposición.

En los últimos días, el senador de ECO+Vamos Corrientes, Diego Pellegrini, fue señalado por Laudelina Peña como uno de los involucrados en su traslado a la capital provincial, donde declaró que al menor lo atropellaron.

También Agustín Ybarra, quien oficio de chofer, declaró ante la Justicia que Pellegrini participó de ese viaje.

En ese contexto, el legislador dio a entender que por el momento no hubo una citación oficial. Aseguró que está disposición de la Justicia Fedral y que declarará cuando se lo requiera.

"Al cuerpo y sobre todo a la opinión pública, dejarle la tranquilidad (que) cuando requiera la Justicia mi asistencia, seguramente estaré brindando testimonio", precisó.

Además, dijo que está "sujeto a derecho" y que no va a ir "antes o después a la Justicia, solo cuando llegue la cita".

Entre tanto, la oposición presentó un proyecto, que fue rechazado, para que "en un término perentorio se presente a declarar personalmente ante el Juzgado Federal de ciudad de Goya, en la causa que fue citado, sin hacer uso alguno de prerrogativas, tratamiento especial o preferencial".