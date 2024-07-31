Ybarra, el amigo del senador Pellegrini que fue chofer en su peor viaje

El lunes último, a las 21,13, formuló su declaración como testigo ante la Justicia Federal de Goya Agustín Ybarra, el chofer del vehículo con el que el abogado José Fernández Codazzi y el senador provincial Diego Pellegrini habrían trasladado a la tía de Loan Peña, Laudelina, para que vuelque ante la fiscalía provincial de Gustavo Robineau una versión ficticia.

Ybarra es un amigo personal de Pellegrini, según dijo ante la jueza Cristina Pozzer Penzo y el fiscal Mariano De Guzmán, cuando declaró como testigo de la causa por la desaparición del niño de la localidad de 9 de Julio, episodio detrás del cual se investiga si se tejió una trama de encubrimiento que desembocó en la versión desmentida por la propia Laudelina Peña de un supuesto accidente con una camioneta que habría matado al chico.





A continuación un extracto de la declaración testimonial del hombre de barba, como lo identificó la tía imputada y detenida en el penal de Ezeiza.

"Atento a lo señalado por la lectura y por la querella que fue quien ofreció su testimonio, fue usted quien ofició de chofer para el traslado de Laudelina y Macarena, desde la localidad de 9 de julio (Ctes.) hasta la estación de servicio de Desmochado y/o la ciudad de Corrientes Capital. De ser así ¿en qué fecha? si puede especificar horarios?

RESPONDE: Si, no recuerdo la fecha, fue ese día que se fue el Dr. Codazzi. Yo en realidad no fui a buscarla fui de acompañante con el abogado, José habrá sido tipo 20 horas un poco antes.

PREGUNTADO: Para que diga quién le solicitó específicamente que realizara este traslado y cuál fue la razón que le dieron para utilizar este vehículo.

RESPONDE: Yo soy amigo de Diego Pellegrini, ese día me había ido con él hasta Esquina, estaba ahí lo conozco hace rato a Codazzi José, en un momento él se iba a ir hasta 9 de julio, no se como salió la conversación me dijo acompañame, le digo a Diego Pellegrini y me dijo si acompañale. Ellos estaban hablando, en un momento cuando me acerco a él se iba a ir y me dice que le acompañe que se iba a hablar con su clienta. Diego me dijo andá si querés y ahí me fui con él. Fui en un Passat gris, ese vehículo es de Diego Pellegrini. Vinimos solo los 2 José Codazzi y yo. Llegamos a 9 de julio, yo me fui manejando, él me indicó donde tenía que ir a la casa de su cliente, paré frente a la casa, me dijo el nombre en el viaje pero lo tomé muy por arriba. Yo cuando llegué me quedé en el auto. Habrán pasado una hora no recuerdo, hacia frío, inclusive en un momento se acercaron unos periodistas de TN una chica y un señor canoso y me golpearon a la ventanilla, me preguntaron si el que ingresó a la casa era Codazzi y les dije que si, me preguntaron si yo era el socio y le dije que no. Quise ingresar al baño, me bajé me atendió un señor mayor de unos 60 y pico 70 debe tener, pasé al baño y cuando salgo me dice José que ya nos íbamos, pasados 10 min. Salió el con una señora y una chica. De ahí nos fuimos hacia Desmochado. Nos fuimos hasta ahí, llegamos a Desmochado y ahí nos esperaba Diego Pellegrini, en la estación de servicio, no se como se llama, para cambiar de vehículo. Nosotros nos habíamos ido en el auto de Diego Pellegrini porque la camioneta de José Codazzi estaba en el lavadero. Ahí le devolvío el auto. Nosotros nos fuimos en la camioneta a Corrientes con las dos señoras que le habíamos llevado de 9 de julio. Ahí ya manejó Codazzi porque era la camioneta de él.

En la camioneta José Codazzi manejaba, yo de acompañante, ahí supe el nombre de la señora se llamaba Laudelina y la hija supe el nombre de la hija después, se llamaba Macarena. AHI NOS FUIMOS hasta Corrientes. Un viaje normal común, nos íbamos hablando de nuestros padres, atrás yo escuchaba que la señora hablaba con la hija, la que más se escuchaba era la hija, comentaban sobre el accidente. Llegamos a Corrientes, José me dijo que ellos tenían cosas que hacer, entonces le dije que no tenía problemas y que me bajaba en cualquier lugar y tomaba un remís. En la avda. Centenario me tomé un remís y me fui a mi casa. Eso fue mas o menos once y media o doce, yo estaba cansado, inclusive en el viaje dormité unos 10 o 15 min. En ningún momento escuché que se le hiciera ningún ofrecimiento.

SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LA DESAPARICION DE L. CONTESTA: tomé conocimiento por las redes, por la noticias, soy conocido del intendente de 9 de julio, Sebastian Ynsaurralde, no recuerdo cuando le mandé un mensaje dándole fuerzas.

PREGUNTADO: para que diga si sabe de una supuesta oferta de dinero y bienes inmuebles y muebles, realizado a Laudelina Peña y su hija Macarena. Si fue entregado en su presencia, en caso negativo si sabe dónde la realizaron.

RESPONDE: No, para nada. Supe después lo que difundieron los medios, delante mío no jamás.

PREGUNTADO: Escuchó por comentarios de Laudelina Peña o de su hija Macarena, mencionar haber recibido ofertas de dinero para hacer una declaración falsa en esta causa. ¿Escuchó alguna conversación en el vehículo que pudiera corroborar ello?

RESPONDE: No, del ofrecimiento de dinero nunca escuché. Lo que escuché que la chica le dijo a la madre "No te olvides de decirle- supongo que cuando declaraba- que la camioneta cuando frenó prendió la luz de atrás". Eso me acuerdo patente.

PREGUNTADO: Para que diga si escuchó proferir amenazas de algunos de los acompañantes, en su caso quien, hacia Laudelina Peña y/o hacia su hija Macarena Peña, dentro del vehículo o fuera de él, donde, o algún tipo de presión durante el viaje.

RESPONDE: No, ellas venían de la mejor manera sintiéndose lo que yo percibí protegidas por su abogado, yo percibía eso.

PREGUNTADO: Escuchó a alguno de los ocupantes del vehículo referir algo sobre un accidente que involucraría a Carlos Pérez y María Victoria Caillava.

RESPONDE: No.

PREGUNTADO: ¿Conoce a José Fernández Codazzi?

RESPONDE: lo conozco desde hace bastante tiempo, el tiene un complejo de paddle, en Esquina y hemos jugado juntos. No soy amigo de él, lo conozco hace 6 o 7 años, capaz más o capaz menos. Nuestros padres ya se conocían porque somos los dos oriundos de Concepción en la provincia de Corrientes.

PREGUNTADO: ¿Conoce al Senador Diego Pellegrini?

RESPONDE: Yo soy amigo de él hace muchos años, me he ido en varias oportunidades con él a Esquina. Ese día él me dijo que le acompañe porque tenía que pagar a sus albañiles.

PREGUNTADO: ¿Ha tenido algún contacto posterior al viaje con Laudelina Peña, José Fernández Codazzi, o algún otro involucrado en la causa?

RESPONDE: No. La ultima vez que vi a estas personas fue en el viaje. Con Pellegrini me vi después porque somos conocidos de siempre.

PREGUNTADO: ¿Le ofrecieron a UD. alguna compensación por el viaje?

RESPONDE: No.

PREGUNTADO: Le dieron instrucciones a UD. sobre cómo proceder si era llamado a declarar sobre este viaje?

RESPONDE: No.

PREGUNTADO: ¿Cuál fue el punto de partida y el destino exacto del viaje? ¿cuánto duro el traslado?

RESPONDE: desde Esquina fumos hasta 9 de julio a la casa de Laudelina, de ahí nos fuimos a Desmochado donde cambiamos de vehiculo y de ahi a Corrientes Capital. Duró en total 3 hs y media o cuatro.

A QUE HORA SALIERON DE ESQUINA: fue a las 4 o 5 de la tarde, llegamos al oscurecer tipo 8 a 9 de julio, capaz antes pero era de nochecita.

PREGUNTADO: ¿Puede describir si tuvo una conversación o interacción con las referidas durante el viaje?

RESPONDE: No, nada.

PREGUNTADO: ¿Observó algún comportamiento inusual o sospechoso por parte de Laudelina o Macarena durante el traslado?

RESPONDE: No, la verdad que no. La veía normal, bien,como dos personas que iban viajando.

PREGUNTADO SI SUPO QUIENES ERAN LAS PERSONAS QUE TRASLADÓ DESDE EL PRIMER MOMENTO.

CONTESTA: Cuando me estaba yendo a 9 de julio Codazzi me dijo que ella era su clienta.

PREGUNTADO DONDE LO ESPERÓ PELLEGRINI. Sobre la ruta en la estación de servicio.

PREGUNTADO: ¿Hubo alguna parada o desvío durante el trayecto? Si es así, ¿puede explicar las circunstancias y los lugares hacia dónde fueron?

RESPONDE: En un momento me quedé dormido, pero no paramos.

PREGUNTADO: ¿Conoce usted si había algún propósito específico o destino final adicional para Laudelina y Macarena después de llegar a Corrientes?

RESPONDE: No.

PREGUNTADO: ¿Ha realizado anteriormente traslados similares para estas u otras personas vinculadas a la presente causa?

RESPONDE: no.

PREGUNTADO: ¿Ha realizado otros traslados para esta misma persona o en circunstancias similares antes?

RESPONDE: nadie me pidió que haga un traslado, se dio naturalmente.

PREGUNTADO: ¿Qué hizo inmediatamente después de finalizar el traslado a Corrientes? ¿Tuvo instrucciones adicionales?

RESPONDE: lo unico que me dijo es que se tenia que ir a hacer algo, entonces le dije que me bajaba, tomé un remiss y me fui a mi casa.

PREGUNTADO: POR EL ESTADO DE LAUDELINA Y SU HIJA EN EL VIAJE.

CONTESTA: Si, yo la percibí así, no había mala onda ni que se sintieran mal.

SI EN ESE TRAMO ESCUCHÓ QUE CODAZZI DIALOGÓ CON LAS OTRAS PERSONAS.

CONTESTA: No, el solo manejaba. Por ahi me hablaba a mi pero con ellas no.

PREGUNTADO: DIEGO PELLEGRINI QUE RUMBO TOMÓ.

CONTESTA: él quedó cargando combustible en la estación de servicio de Desmochado

(...)

En otro tramo de la declaración Ybarra es consultado por su rol en el municipio de la Capital, donde presta servicios dentro del Concejo Deliberante para el concejal Héctor "Palito" Torres y repasa aspectos de su militancia.

PREGUNTADO DESDE CUANDO ES PERSONAL DE PLANTA.

CONTESTA. Hace mas de 15 años en el municipio de Corrientes. Ingresé en la intendencia de la Sra. Nora Nazzar.

PREGUNTADO EN QUE PARTIDO MILITA Y PARA QUIEN.

CONTESTA: milité para el PANU, ahora no tengo un partido político específico. Siempre fui del PANU me alejé pero siempre seguí identificado. De ahi tambien lo conozco al intendente de 9 de Julio porque yo era presidente de la juventud del PANU en mi pueblo.

PREGUNTADO: SI NO SABE O NO PREGUNTÓ A QUE IBAN A CORRIENTES Y SI SE ENTERÓ DESPUES.

CONTESTA: No pregunté. Despúes me enteré que se fue a declarar a la justicia de Corrientes. Me enteré por la tele. Que esa noche que se fue de 9 de julio hasta Corrientes a declarar por la noche, no sé el horario. No recuerdo ni con quién.

PREGUNTADO SI UD HABLÓ CON CODAZZI DE TODO ESO O QUÉ HABLÓ HACE DIAS ATRAS CON CODAZZI.

CONTESTA: No hablé de eso. Hablé de comentarios de los medios, no recuerdo específicamente, fue algo relacionado sobre que le estarían incriminando.

