Valdés reunió a los militantes radicales y bajó línea de cara a las internas

n El gobernador Gustavo Valdés reunió a los militantes de las cinco zonas electorales en la que el radicalismo dividió la provincia, de cara a su proceso de elección interna.

Del encuentro participaron coordinadores zonales, intendentes, concejales. La reunión fue conducida por el presidente de la Convención, Henry Fick y Valdés cerró el encuentro con una bajada de línea.

Antes el minitro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini, detalló sobre la solvencia económica de la provincia.

“Junto a dirigentes y militantes, participamos de una reunión en el Comité Central, con la finalidad de debatir programas y políticas públicas que generen acciones positivas, además dialogamos sobre cuestiones partidarias para seguir fortalececiendo a nuestra querida UCR”, informó el senador Noel Breard.

La UCRl se prepara para las elecciones internas del 27 de octubre.

“En el Comité Central, nos reunimos dirigentes, referentes sociales y militantes para clarificar y coordinar el trabajo de afiliación que estamos llevando a cabo desde la UCR Corrientes”, informó. "La política te exige trabajar en lo que se llaman visiones múltiples y tridimensionales", reseñó Breard y explicó: "Gestión de gobierno, por un lado, que es la prioridad, lo esencial que tiene un gobierno, y también la vida partidaria porque es un sistema de retroalimentación entre gobierno y partido".

“Hay que tomarlo con mucho valor y con mucha importancia por la cohesión que genera en la retroalimentación y estamos buscando racionalmente, por unanimidad, se convocó al 27 de octubre, por unanimidad porque fue un acto complejo, complejo en términos de que convocó el expresidente del partido al 27 de octubre y la convención lo que subsanó, subsanó la cadena y estamos todos, por unanimidad, votando el 27 de octubre", indicó. son cuestiones que debemos pregonar como tesoros”, sostuvo.

