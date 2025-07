La Libertad Avanza se hace fuerte en Corrientes, pone límites y descarta a Camau

n Marina Villafañe, máxima referente de La Libertad Avanza en Santo Tomé y titular del Pami en esa localidad, se explayó acerca de cómo se encuentra el espacio político de cara a las elecciones. Advirtió que dicho sector ahora tiene “vehículo electoral propio”, y que va a desistir de los aliados, a la vez que negó que “Camau” Espínola vaya a ser el candidato de La Libertad Avanza en Corrientes.

Advirtió que se trata de una “operación mediática” a la vez que aseguró que el diputado nacional Lisandro Almirón es el que se perfila para ser el candidato a gobernador por el partido de Javier Milei.

Candidatos propios

Villafañe, señaló que “desde el año pasado venimos trabajando de manera intensa para el armado de la estructura del vehículo electoral, conseguimos la Personería definitiva de la Libertad Avanza, ya somos un partido de distrito, es decir, ya podemos presentar candidatos en toda la provincia y nuestra idea y el proyecto a nivel provincial es presentar candidatos propios y es para eso que venimos trabajando. Todas las localidades están estructurando, formando a sus candidatos a intendentes y concejales como también se esta haciendo a nivel provincial perfilando los candidatos a gobernador y vice como así también los candidatos a legisladores provinciales, pero fundamentalmente los candidatos a Diputados Nacionales que en esta oportunidad vamos a elegir tres por la provincia de Corrientes lo que para nosotros es una herramienta muy valiosa para defender los proyectos que tiene en mente nuestro presidente”, indicó.

Solos

“Hay expresiones de deseos de otros sectores que quieren integrarse a nosotros o desintegrarnos, pero La Libertad Avanza todos los días crece un poco más, crece a pasos firmes, tenemos todos los días nuevos afiliados, gente que quiere participar, quizás no activamente en política como candidatos pero que apoyan este proyecto y tienen ganas de cambiar el status quo, tienen ganas de cambiar las fichas porque están cansados de las mismas figuras de siempre porque Santo Tomé no avanza; basta con cruzar el puente internacional para ver una ciudad que tiene la misma antigüedad y esta mucho más desarrollada, mientras que en Santo Tomé, a 10 cuadras de la plaza central no tiene luz, no tiene cloacas, no tiene pavimento, no tiene los servicios básicos necesarios que debe tener una localidad como Santo Tomé que sigue creciendo en población, que todos los años recibe gran cantidad de alumnos, por lo que amerita dar respuesta como ciudad a esa demanda que tiene la sociedad actual”, enfatizó.

“La mayor parte de la gente que forma la Libertad Avanza son emprendedores, es decir, es gente que viene de la actividad privada, como lo era Javier en su momento que no tenía un formación política, es economista y se dedicaba solo a eso, cambió cuando decidió tomar el toro por las astas y dijo yo no quiero esta Argentina, yo no quiero que esto siga así, y es eso lo que nos lleva a nosotros también a participar en política, porque nosotros podríamos tranquilamente seguir en la actividad privada y no involucrarnos, pero tenemos una visión diferente en este sentido para poder transformar esto, tenemos la posibilidad y las herramientas para hacerlo, y ahora tenemos la gente que tiene ganas de hacerlo”, aseguró.

Camau

Sobre la posibilidad de que Mauricio “Camau” Espínola sea el candidato de Javier Milei en la provincia de Corrientes, opinó: “No, de ninguna manera, Camau no forma parte de La Libertad Avanza, no ha existido ninguna negociación con Camau Espínola, solo es una estrategia a modo propagandista, para distraer, generar confusión, o tratar de instalar un candidato que no forma parte de nuestro partido. Capaz Camau se esté autopromocionando, pero él no forma ni formará parte de La Libertad Avanza a pesar de que dio su apoyo para la aprobación de la Ley Base por lo que fue expulsado del Justicialismo y tuvo que integrarse a un nuevo bloque denominado “dialoguista” para conservar su banca. Integra el bloque del Senador que fue encontrado con millones de dólares al ingresar a Paraguay. Si bien Camau es alguien que se le veía como impoluto, sin asociación a ninguna causa judicial éste Senador lo pone muy cerca de la ilegalidad”, remarcó.

Respecto a Lisandro Almirón quien podría ser el candidato a gobernador de La Libertad Avanza, manifestó: “Es quien viene guiando este proyecto desde el 2022 y yo creo que es el candidato natural a la gobernación, pero son cuestiones que no están definidas, esto es un trabajo en equipo, es un grupo de personas que venimos trabajando para delinear políticas que sirvan a la provincia y a cada localidad. Los candidatos se van a ir definiendo más adelante, pero sin dudas que Lisandro es nuestro candidato natural que tiene el apoyo de Karina Milei, de Menem, que son quienes deciden. Para que entiendan, Javier Milei se ocupa de la parte administrativa del país, la parte política le ha delegado a su hermana Karina porque si no fuera por ella él no hubiera llegado a la presidencia porque ella es la armadora política, pese a quien le pese, Karina es la que esta detrás de todo el armado político para que no vuelva a suceder lo que pasó cuando se dio la candidatura de Javier Milei que tuvo que ir con una alianza de partidos. Ahora vamos a ir con un vehículo electoral propio para ser competitivos y no entrar en negociaciones con ningún otro partido, por lo que vamos a desistir de algunos aliados que fueron en su momento, o al menos la mayor parte”, adelantó.

Con información de Ditigal Santo Tomé