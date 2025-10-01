¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Gustavo Valdés Justicia de Corrientes TEMPERATURAS ALTAS
Gustavo Valdés respaldó a sus candidatos: "Son la única opción para defender a Corrientes en Buenos Aires"

El gobernador recibió en Casa de Gobierno a los postulantes a diputados nacionales de Vamos Corrientes, a quienes calificó como "personas capaces y comprometidas". 

Por El Litoral

Miércoles, 01 de octubre de 2025 a las 19:26

El gobernador Gustavo Valdés utilizó sus redes sociales este miércoles para brindar un fuerte respaldo a los candidatos a diputados nacionales de Vamos Corrientes. El mandatario recibió en Casa de Gobierno a Diógenes González, Práxedes López y Carlos Hernández, quienes buscan representar a la provincia en el Congreso.

Valdés destacó la preparación de los postulantes, considerándolos como "personas capaces, preparadas y comprometidas con el futuro de nuestra provincia".

El mensaje más contundente del gobernador fue el pedido directo a la ciudadanía de Corrientes para que los acompañen con el voto el próximo 26 de octubre. Según Valdés, esta lista es "la única opción que garantiza defender los intereses de Corrientes en Buenos Aires", reforzando el eje de la defensa provincial ante las políticas nacionales.

