Corrientes: murió el intendente de Felipe Yofré, Leonardo Aguirre

La localidad correntina de Felipe Yofré atraviesa un profundo pesar ante el fallecimiento del intendente Leonardo Aguirre, quien se desempeñaba al frente del municipio con dedicación, empatía y un fuerte compromiso comunitario.

Durante su gestión, Aguirre se destacó por su predisposición al diálogo, su trabajo en equipo y su capacidad para impulsar proyectos que beneficiaron a toda la comunidad. Fue un referente de cercanía y servicio público, valorado tanto por sus pares como por los vecinos.

Aguirre ejercía el cargo de intendente desde 2021, representando al Frente de Todos, y había sido reelecto en unas elecciones muy ajustadas el pasado 31 de agosto.

Entre sus principales acciones de gobierno se destacan obras de pavimentación, iluminación LED, mejoras sanitarias y el apoyo constante a instituciones educativas y sociales.