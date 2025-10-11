Boca Unidos perdió en Salta y quedó eliminado

Boca Unidos quedó eliminado del Federal A 2025. Perdió en Salta frente a Juventud Antoniana 3 a 0 y la serie de la segunda fase de la Reválida quedó 3 a 2 favorable al elenco salteño.

El partido se jugó este viernes en el estadio Padre Ernesto Martearena de la capital salteño con un discutido arbitraje de Mauricio Martin y el equipo correntino terminó con 9 jugadores por las expulsiones de Alejandro Leani (45 minutos del PT) y de Francisco Aman (37 del ST).

El equipo correntino intentó cuidar la ventaja que logró en Corrientes. Se presentó con un esquema defensivo que solamente duró 25 minutos.

Juventud Antoniana tomó el protagonismo, aprovechó las ventajas que dio el rival y se llevó una justa victoria y clasificación.

Boca Unidos llegó a Salta con la intención de defender la ventaja (2-0) que logró en el partido de ida. Con el ingreso de Raúl Albornoz, en lugar de Ángel Piz, el equipo se paró con un 4-4-2 y se replegó en el campo de juego.

El equipo correntino cedió el control de la pelota, sin embargo en los primeros minutos no pasó mayores sobresaltos e inquietó con una contra que le permitió a Leandro Gómez ingresar al área y rematar de zurda para que la pelota pase cerca de un palo.

El local aprovechó el retraso boquense y se volcó al ataque. No pudo ingresar con pelota dominada en el área correntina pero insistió con los centros y tuvo su premio.

A los 23 minutos, en uno de los tantos corners, Luciano Viano tomó la pelota, recibió un empujón de Ricardo Chamorro y Mauricio Martín sancionó el penal que el propio Viano transformó en gol después de varios minutos de discusiones.

La presión salteña continúo, Davis Acuña evitó la caída de su valla después de un cabezazo de Juan Cruz Franzoni pero a los 40 llegó el segundo gol. Cayó otro centro en el área correntina, el despeje le quedó a Maximiliano Vargas que remató, la pelota se desvió en un jugador correntino y terminó en el fondo de la red.

El panorama se le complicó a Boca Unidos porque a los 45, Alejandro Leani recibió la segunda tarjeta amarilla y dejó a su equipo con un hombre menos.

En el complemento, Boca Unidos se adelantó en el campo de juego y regaló espacios en el fondo. Pese a que dividió la posesión de la pelota, el equipo correntino quedó lejos de Matías Montero y no generó situaciones para descontar.

A los 30, Acuña tapó un mano a mano con Nicolás González pero el tercero llegó 5 minutos más tardes por intermedio de Mateo Mamani.

Boca Unidos sufrió la segunda expulsión a los 37 minutos, cuando Francisco Aman vio la tarjeta roja y se fueron las últimas ilusiones de dar vuelta la serie.

De esta forma terminó la temporada para Boca Unidos que a lo largo del torneo fue cambiando de objetivos. Lejos de la disputa por el ascenso, tuvo que luchar por evitar el descenso. Consiguió la permanencia y en la parte final se metió en la segunda etapa de la Reválida.

