Las noticias más importantes del 11 de octubre

Javier Milei llega a Corrientes para impulsar la candidatura de Virginia Gallardo
Un tramo de la avenida 3 de abril estará cerrado por dos semanas
Buscan a un joven que fue de pesca hace cuatro días y desapareció
Narcomenudeo: dos detenidos tras allanamientos en Corrientes
Tarjeteros logran un 60% de aumento y reciben todos los equipos para el cobro
Taraguy busca revancha frente a Curne en la final del Regional
OpenAI anunció una millonaria inversión en IA en Argentina
La Copa de la Liga comienza a transitar la segunda fecha
Corrientes: una mujer murió tras caer desde un sexto piso de un edificio céntrico