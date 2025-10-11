Cuál fue el móvil del crimen en México del modelo argentino de Fede Dorcaz: las hipótesis

La noche del 9 de octubre, Federico Dorcazberro, cuyo nombre artístico era Fede Dorcaz, fue asesinado en la Ciudad de México. El modelo y cantante argentino iba en su camioneta por la avenida Anillo Periférico, cerca de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

El joven es conocido en el mundo del entretenimiento nacional porque iban a formar parte del próximo concurso del matutino Hoy: Las Estrellas Bailan en Hoy. De hecho, los conductores del programa de televisión informaron a sus espectadores y lamentaron lo sucedido.

Hasta el momento, las autoridades no han anunciado detenciones vinculadas a este caso y la investigación para dar con los responsables sigue abierta. El periodista Carlos Jiménez difundió imágenes obtenidas por cámaras de seguridad, donde se observa a dos motocicletas con dos hombres cada una y los rostros cubiertos, interceptando a la víctima en el Anillo Periférico, alcaldía Miguel Hidalgo. Las primeras versiones sugieren que cuatro personas participaron en el ataque armado contra el artista.

Sobre el móvil del asesinato de Fede Dorcaz hay apenas hipótesis. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que, al parecer, se trata de un ataque directo; sin embargo, hay algunos medios de comunicación y periodistas como José Luis Morales que apuntan a un posible intento de asalto al que la víctima se resistió. Por supuesto, la investigación busca esclarecer las hipótesis y llegar a la verdad del crimen.

Poco antes de que se hiciera pública la muerte de Fede Dorcaz, su novia Mariana Ávila utilizó su cuenta en X para expresar de forma abierta el profundo cariño que mantenía por el músico. En el mensaje, Ávila escribió: “Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo. Te amo, te amo, te amo y te amaré siempre”.

La confirmación del fallecimiento de Dorcaz provocó una amplia reacción en el ámbito digital y televisivo. Diversos usuarios de redes sociales, junto con colegas y amigos del intérprete, llenaron estos espacios con mensajes. La cuenta de X del Programa Hoy escribió:

“La familia de HOY lamenta el sensible fallecimiento de nuestro amigo y compañero, Fede Dorcaz. Nos unimos al dolor que embarga a toda su familia, a sus papás y a su novia Mariana Ávila. Mariana y Fede era una de nuestras parejas previstas para la nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy. Fede deja un gran vacío en nuestro equipo. Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre. Descanse en paz, Fede Dorcaz”.

Infobae