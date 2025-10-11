¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

agua en superficie Banco de Corrientes Eduardo Black
agua en superficie Banco de Corrientes Eduardo Black
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
FÚTBOL

Argentina venció a México y se clasificó a las semifinales en el Mundial Sub 20

La Selección de Diego Placente se mantiene entre los cuatro mejores luego de derrotar a un rival que llegaba en alza y con figuras en buen nivel.
 

Por El Litoral

Domingo, 12 de octubre de 2025 a las 07:38

La Selección Argentina volvió a demostrar su toda su jerarquía y logró derrotar 2-0 a México, victoria que le deposita en las semifinales del Mundial Sub 20 de Chile 2025.

Como se hizo una costumbre, el equipo de Diego Placente golpeó en el arranque, con un temprano gol de Maher Carrizo, y aumentó su diferencia en el incio de la segunda etapa con la definición de Mateo Silvetti. 

El triunfo contó con su cuota de picante, quedándose la Tri con dos menos por las expulsiones de Ochoa y Jiménez, y ahora la Albiceleste pone la mira en Colombia, adversario que horas atrás dejó en el camino a España en un partidazo y ante el cual luchará por un lugar en la gran final. 

TyC Sports

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD