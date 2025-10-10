Nueva fecha para las elecciones en el Colegio de Abogados

n La Cámara Electoral provincial resolvió ayer que haya elecciones en el Colegio de Abogados de la primer circunscripción el 30 de octubre.

Fijó además el cronograma del proceso electoral: a) hasta el 14-10-25: Oficialización de las listas de candidatos en condiciones de competir, admitiendo los avales cruzados que pudieran existir, en aras de garantizar la celebración de los comicios; b) 20-10-25: Presentación de boletas de sufragio; c) 20-10-25: Resolución sobre oficialización de boletas; y d) 30-10-25: Acto eleccionario;

Estableció además que se deberán designar veedores para que intervengan en el proceso electoral y en el acto eleccionario.

Las elecciones estaban prevista para el 17 de octubre. Pero el Juzgado de Ejecución Tributaria impuso una medida cautelar presentada por la lista “Compromiso y Participación” y ordenó interrumpir el proceso electoral, revisar el padrón y garantizar la participación de todas las listas.

La decisión se tomó a raíz de una medida cautelar presentada por los abogados Ricardo Manuel Villar y Pablo Oscar Karachun, integrantes de la lista “Compromiso y Participación”.

La presentación judicial cuestionó la validez del padrón definitivo y las condiciones impuestas por el reglamento electoral, que exigía estar al día con las cuotas institucionales al 31 de octubre de 2024 para poder votar o avalar candidaturas. Según los demandantes, estas restricciones afectaban el derecho a participar de un sector de la matrícula.

El juez decidió hacer lugar de manera parcial a la medida cautelar solicitada y ordenó:

*Interrumpir las elecciones en curso.

*Anular el padrón definitivo vigente.

*Confeccionar un nuevo padrón sin exigir el pago de cuotas al 31/10/2024 ni avales obligatorios.

*Incorporar representantes de todas las listas en la elaboración de los padrones.