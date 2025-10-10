La selección Argentina logró un discreto triunfo frente a Venezuela

La Selección argentina, que no contó con la presencia de Lionel Messi, consiguió un discreto triunfo por 1-0 ante Venezuela en un partido que se llevó a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami.

El autor del único gol del encuentro fue el mediocampista Giovani Lo Celso, quien definió muy bien a la media hora del primer tiempo tras ser asistido por el delantero Lautaro Martínez luego de una muy buena jugada colectiva.

El correntino José Manuel López estuvo en el banco de relevos de la albiceleste pero no tuvo minutos en el amistoso internacional. Más allá de la titularidad de Marcos Senesi y Nicolás Paz, Lionel Scaloni no se decidió a probar más variantes desde el banco y se circunscribió a sumarles minutos a fórmulas ya conocidas. El martes, se verá qué camino elige el entrenador ante Puerto Rico.

La Albiceleste sufrió más de la cuenta ante una Vinotinto renovada en sus apellidos, que viene de quedarse afuera del Mundial 2026, aunque tuvo mayor eficacia y pudo ampliar diferencias en más de una oportunidad, pero el arquero José Contreras evitó una goleada.