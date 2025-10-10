Golpe al narcomenudeo en Corrientes: un allanamiento reveló un sofisticado invernadero de marihuana

La Policía de Corrientes realizó este viernes un allanamiento en un domicilio de del barrio Juan XXIII de la capital provincial, en el marco de una investigación por un robo y se encontraron con un cultivo de marihuana. Además, se detuvo a un hombre con antecedentes y secuestraron un arma de fuego y una camioneta con documentación adulterada.

El operativo se llevó a cabo durante la mañana en una vivienda de tres pisos ubicada sobre calle Potosí, casi Iberá. La acción, concretada por personal de la División Anti Arrebatos con apoyo de grupos especiales, se inició en el marco de la investigación por la sustracción reciente de un teléfono celular.

Sin embargo, tras diligenciar la orden judicial, la inspección en el domicilio reveló mucho más que elementos de un simple arrebato. En el tercer piso de la vivienda, los agentes hallaron un sofisticado invernadero de cultivo de plantas de marihuana.

Tras el hallazgo se solicitó la presencia de la Dirección de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, cuyos test arrojaron resultado positivo para la sustancia vegetal.

Lo encontrado: drogas y armas

El invernadero incautado contenía un total de 21 plantas de marihuana de gran tamaño y varios plantines. Además, se secuestró todo el equipamiento necesario para el cultivo indoor y el fraccionamiento, lo que sugiere la comercialización de estupefacientes en el lugar:

Equipos de refrigeración y aires acondicionados.

Luces ultravioletas y calóricas, fertilizantes y tierra.

Elementos de corte, balanzas y bolsas.

Cogollos de flores y hojas de marihuana.

Adicionalmente, el procedimiento secuestró un arma de fuego calibre 11,25 (Colt) y una camioneta Ford Ranger que presentaba documentaciones adulteradas. También se incautaron herramientas utilizadas en robos, como alicates de corte de candados y ganzúas.

El operativo culminó con la aprehensión del sujeto de apellido Gómez (27), quien además cuenta con múltiples antecedentes policiales por diversos hechos delictivos.

El detenido y los elementos secuestrados quedaron a disposición de las autoridades judiciales en turno.