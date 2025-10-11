Una mujer fue demorada por causar disturbios en la vía pública

La Policía de Corrientes informó este sábado que detuvieron a una mujer por esta promoviendo desorden en la vía pública.

El hecho ocurrió en la zona de las calles Comechingones y Atacamas, en la capital correntina.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se realizó mientras los uniformados realizaban recorridas preventivas e identificación de personas.

En ese momento fueron alertados sobre una mujer que alteraba el orden y generaba disturbios en la vía pública.

Al arribar al lugar, los efectivos procedieron a identificar y detener a la implicada, una mujer de 35 años de edad, quien se encontraba en aparente estado de ebriedad.

Posteriormente, fue trasladada hasta la Comisaría 15ª por razones de jurisdicción, donde se continuaron con las diligencias correspondientes.