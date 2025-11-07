¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

dólar perro rescatado templado
dólar perro rescatado templado
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Alivio en la provincia

Tras la llegada de lluvias a Corrientes, se espera un fin de semana templado

El termómetro rondará entre los 13°C y 22°C dejando temperaturas otoñales. No se prevé precipitaciones. 

Por El Litoral

Viernes, 07 de noviembre de 2025 a las 21:57
Archivo Marcos Mendoza

Un pulso de aire frío llegó por el sur del país, y en Corrientes se pudo sentir un alivio luego de máximas que alcanzaron los 35°C. Las temperaturas templadas se mantendrán durante el fin de semana y se espera que para este sábado oscilen entre los 13°C y 22°C. El domingo se mantendrán en ese rango y se espera un marcado ascenso a partir del lunes. 

Se registraron lluvias en gran parte de la provincia, aunque no con muchos acumulados, vinieron acompañadas de vientos por el sector sur que produjeron un leve descenso de temperatura. Se espera que para este sábado ronden entre los 13°C y 22°, con cielos algo nublados, mientras que para el domingo oscilarán entre los 13°C y 26°C con el ingreso de vientos por el sector este. 

Regresa el calor a Corrientes

Fuente: SMN

Estas condiciones abrirán paso a una semana más calurosa, el lunes las mínimas podrían seguir en los 13°C pero las altas podrían ascender a los 28°C. Se prevé que el termómetro se eleve a los 32°C a partir del martes con posibilidades de continuar estas máximas durante el transcurso de la semana

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD