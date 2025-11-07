Tras la llegada de lluvias a Corrientes, se espera un fin de semana templado

Un pulso de aire frío llegó por el sur del país, y en Corrientes se pudo sentir un alivio luego de máximas que alcanzaron los 35°C. Las temperaturas templadas se mantendrán durante el fin de semana y se espera que para este sábado oscilen entre los 13°C y 22°C. El domingo se mantendrán en ese rango y se espera un marcado ascenso a partir del lunes.

Se registraron lluvias en gran parte de la provincia, aunque no con muchos acumulados, vinieron acompañadas de vientos por el sector sur que produjeron un leve descenso de temperatura. Se espera que para este sábado ronden entre los 13°C y 22°, con cielos algo nublados, mientras que para el domingo oscilarán entre los 13°C y 26°C con el ingreso de vientos por el sector este.

Regresa el calor a Corrientes

Fuente: SMN

Estas condiciones abrirán paso a una semana más calurosa, el lunes las mínimas podrían seguir en los 13°C pero las altas podrían ascender a los 28°C. Se prevé que el termómetro se eleve a los 32°C a partir del martes con posibilidades de continuar estas máximas durante el transcurso de la semana.