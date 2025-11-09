¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Espectáculos

La tremenda caída de un camarógrafo de Tini Stoessel en pleno show

El trabajador se accidentó mientras grababa a la artista durante su presentación en Futttura, y el video se volvió viral.
 

Por El Litoral

Domingo, 09 de noviembre de 2025 a las 15:32

El 8 de noviembre, Tini Stoessel se convirtió en noticia por partida doble. Durante su show de Futttura, uno de los camarógrafos sufrió una fuerte caída en el escenario, mientras registraba a la artista en vivo.

El trabajador trastabilló y cayó de pecho, a pocos metros de Tini, quien al notar la situación lo miró preocupada, buscando asegurarse de que estuviera bien, pese a no detener la performance.

Por suerte, el camarógrafo se reincorporó enseguida y continuó trabajando, sin mostrar lesiones aparentes.

Este sábado, La Casa Streaming transmitió en vivo el show de Tini Stoessel, y más de 740 mil personas se conectaron en simultáneo para ver el megae spectáculo de Futttura.

Con esa cifra, la cantante rompió todos los récords de audiencia en Argentina, consolidando su éxito en esta nueva etapa artística.

Ciudad Magazine

