La planta provincial de asfalto de Corrientes produjo 26 mil toneladas en 2025

La planta provincial de asfalto de Corrientes alcanzó una producción de unas 26 mil toneladas de concreto asfáltico en lo que va de 2025, según información oficial

La fábrica está ubicada en la ciudad de Corrientes y produce asfalto con insumos y mano de obra local. Parte de ese volumen fue destinado a trabajos de pavimentación y mantenimiento vial en distintas localidades del interior, entre ellas Ituzaingó, Saladas, Itá Ibaté y Mburucuyá, además de zonas aledañas.

Aplicación de la producción local

Según se indicó, la producción propia permite acelerar los tiempos de ejecución de obras de infraestructura vial, tanto en calles urbanas como en rutas provinciales. Del mismo modo, esto ayuda a reducir los costos asociados a la compra y el traslado del material en un 50%.

Desde el Ejecutivo señalaron que el funcionamiento de la planta forma parte de una estrategia orientada a dotar de mayor autonomía a la provincia en materia de obra pública, especialmente en el área vial. Además, se busca garantizar mayor previsibilidad en los trabajos.

El balance de producción corresponde al período transcurrido de 2025 y se enmarca en las tareas de mantenimiento y mejora de la red vial que se desarrollan en distintos puntos del territorio correntino.