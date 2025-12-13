Quién es el billonario europeo que conquistó a Zaira Nara

El mundo del espectáculo argentino está en llamas tras los rumores del nuevo romance de Zaira Nara. La modelo estaría empezando una relación con el polista Robert Strom, un magnate europeo nacido en Francia, heredero de una fortuna que lo ubica entre los más ricos del planeta.

La noticia explotó en el streaming La Posta del Espectáculo, donde Gustavo Méndez reveló todos los detalles de esta historia digna de un culebrón de las altas esferas. El vínculo entre Nara y Strom no solo sorprendió por el perfil internacional del empresario, sino también por el entramado de amistades, ex parejas y traiciones que rodean a la pareja.

Todo habría empezado gracias a Pampita y Martín Pepa: “Ellos le presentaron este magnate a Zaira Nara, siento que Pepa es el mejor amigo de Facundo Pieres; tienen también relaciones comerciales, ella está chocha, no le importa nada”, dijo el periodista.

Además, reveló un dato no menor: Pieres todavía no habría superado la ruptura con Zaira, y la aparición de Strom en la vida de la modelo habría sido un golpe duro para el polista. “Le dolió que Zaira lo dejó”, aseguraron en el streaming, mientras el círculo íntimo del polo y la farándula se sacude por la noticia.

