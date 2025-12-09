Corrientes: consenso, nuevo secretario y tenso cruce en la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados de Corrientes incorporó este martes a sus legisladores para el período 2025-2029 y definió su nueva mesa directiva durante la tradicional Sesión Preparatoria. Sin embargo, lo que comenzó como un acto protocolar derivó en el primer cruce político del nuevo cuerpo, a partir de una sorpresiva propuesta del oficialismo que terminó con adhesión mayoritaria mediante acuerdos basados en un consenso amplio.

Tras el izamiento de banderas, el Himno Nacional y la lectura de las resoluciones de la Junta Electoral Provincial, los diputados electos prestaron juramento y se procedió a la elección de las autoridades de la Cámara.

Pero el clima cambió cuando el diputado oficialista Norberto Ast pidió tratar sobre tablas una iniciativa para reemplazar a la secretaria, el prosecretario y el secretario de comisiones de la Cámara baja, cargos administrativos clave para el funcionamiento interno.

La moción generó un rechazo inmediato entre referentes de la oposición en el cuerpo legislativo, que consideraron improcedente avanzar con ese tipo de definiciones en una sesión preparatoria.

Consenso amplio

Los cambios impulsados por el oficialismo venían de ser trabajados en una serie de diálogos donde primó el consenso y que no significaron solamente una coincidencia entre integramtes del bloque de Vamos Corrientes. Alcanzó también a los peronistas del PJ y el Frente Renpvador, así como a los integrantes de Encuentro por Corrientes (ECO).

De ese modo, no se pudo sostener la continuidad de Evelyn Kasrten en la Secretaría de la Cámara, una posición que ELI y La Libertad Avanza pretendían conservar.

Vale recordar, la funcionaria había sido candidata a vicegobernadora de La Libertad Avanza en las elecciones del 31 de agosto pasado.

Finalmente los cambios se produjeron con un resultado de 27 votos a favor y tres abstenciones libertarias.

“Nulidad absoluta”

El diputado Pedro Cassani (ELI-LLA), quien finalizó su mandato como presidente del cuerpo pero continúa como legislador, tomó la palabra para cuestionar la propuesta de Ast. “No corresponde, es de nulidad absoluta. Una elección no te da la potestad de hacer lo que quieras”, lanzó. Además, advirtió que la sesión preparatoria tiene límites normativos claros y que no habilita la reorganización de cargos administrativos.

En la misma línea, el diputado Ricardo Leconte (LLA) planteó que intentar votar cambios de autoridades administrativas en ese momento violaba la normativa vigente. “Esto se está convirtiendo en un sinsentido, porque no estamos facultados para votar; el día de mañana a las 00 horas recién podemos hacerlo”, señaló.

El legislador advirtió que avanzar en ese marco implicaría un riesgo institucional y anticipó su postura: “No puedo aceptar. Estoy tomando una decisión, es una cuestión de gravedad institucional. Este acto es nulo, por eso planteé abstenerme”.

Nuevas autoridades

Finalmente, Fabricio Sartori, fue designado como nuevo secretario de la presidencia de la Cámara, Martha Inés Rashmanko, como pro secretaria del Concejo y como Secretario de Comisiones, Tamandaré Ramírez Forte.