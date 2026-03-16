Salud recomienda completar el calendario de vacunación y antigripal para grupos de riesgo

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes recordó a la población la importancia de completar los esquemas de vacunación en tiempo y forma, respetando las fechas establecidas en el Calendario Nacional de Vacunación.

Desde la cartera sanitaria también recomendaron la vacunación antigripal para las personas que integran los grupos de riesgo, ante la circulación en el país del virus de Influenza A H3N2 subclado K. Según indicaron, los más afectados continúan siendo niños pequeños, adultos mayores y personas con comorbilidades, en un contexto en el que además circulan el Virus Sincicial Respiratorio y el SARS‑CoV‑2.

Las autoridades sanitarias remarcaron que la vacuna antigripal ofrece protección y ayuda a reducir cuadros graves, internaciones y complicaciones, especialmente en personas vulnerables. Por este motivo, sostienen que vacunarse sigue siendo la herramienta más importante para mitigar el impacto de la gripe.

Medidas de prevención

Además de la vacunación, se recomienda usar barbijo ante síntomas respiratorios, ventilar los ambientes, lavarse las manos con frecuencia y evitar el contacto con personas de riesgo, como medidas clave para prevenir contagios.

Quiénes deben vacunarse

Desde Salud Pública recordaron que deben recibir una dosis anual de vacuna antigripal:

Personal de salud.

Embarazadas, en cualquier momento de la gestación.

Puérperas, hasta 10 días después del parto si no se vacunaron durante el embarazo.

Niños de 6 a 24 meses (dos dosis separadas por al menos cuatro semanas).

Niños y adultos de 2 a 64 años con enfermedades crónicas , como respiratorias, cardíacas, inmunodeficiencias, pacientes oncohematológicos o trasplantados.

Personas con obesidad, diabetes o insuficiencia renal crónica en diálisis (con orden médica).

Mayores de 65 años.

Las dosis están disponibles en vacunatorios de toda la provincia y las personas deben concurrir con DNI y carnet de vacunación.

Vacunas en la infancia

También recordaron la importancia de iniciar la inmunización desde el nacimiento. Los recién nacidos deben recibir Hepatitis B dentro de las primeras 12 horas de vida y BCG antes de los siete días.

Durante el primer año se aplican vacunas como Rotavirus, Quíntuple, IPV, Neumococo, Meningococo, Antigripal, Triple Viral y Hepatitis A, mientras que hasta los dos años se completan refuerzos y otras inmunizaciones del calendario.

Una de las novedades es que desde 2026 la segunda dosis de la vacuna Triple Viral (sarampión, rubéola y paperas) se aplicará a los 18 meses, con el objetivo de reforzar la protección en la población infantil.

Puntos de vacunación en Capital

En la ciudad de Corrientes, las vacunas del calendario y la antigripal están disponibles de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18 en distintos centros de salud.

Entre ellos se encuentran la Plaza Cabral a través de la Estación Saludable, el Hospital de Campaña Escuela Hogar, y varios CAPS de la ciudad.

Además, todos los viernes de 18 a 22 en Plaza Cabral se realiza un operativo especial donde se aplican vacunas del calendario y antigripal para grupos de riesgo.