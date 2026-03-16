Corrientes: una mujer está grave tras un choque entre un auto y una moto

Una mujer está grave tras un siniestro vial entre un auto y una moto en la localidad correntina de Santo Tomé. Informó este lunes la Policía de Corrientes.

El hecho se registró en la intersección de las calles Escalada y Roque Sáenz Peña, donde un un automóvil y una motocicleta colisionaron entre si.

El mismo tuvo como protagonista a un auto conducido por un hombre de apellido Pawluk, mayor de edad, y una motocicleta de 125 c.c. guiada por una mujer de apellido Ramírez, quien viajaba acompañada por una niña de 7 años.

Como consecuencia del impacto, la menor y el conductor del vehículo sufrieron lesiones de menor consideración.

En tanto, la conductora de la motocicleta resultó con heridas de gravedad, por lo que debió ser trasladada al Hospital Escuela General José de San Martín para recibir atención médica especializada.

En la dependencia policial interviniente se continúan realizando las diligencias correspondientes para determinar las causas del siniestro.