Juan Pablo Valdés avanza en el histórico reclamo por regalías de Yacyretá y Salto Grande

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, encabezó este lunes una comitiva en la sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para formalizar el reclamo histórico que mantiene la provincia por la deuda de regalías correspondientes a las represas hidroeléctricas de Yacyretá y Salto Grande.

Tras la primera audiencia en el ámbito judicial, se logró establecer una hoja de ruta con los representantes de la Secretaría de Energía de la Nación y la empresa CAMMESA.

Este avance permitió concretar una segunda fecha de audiencia, pactada para el próximo 22 de abril de 2026, lo que representa un paso significativo en la búsqueda de una solución administrativa y judicial a un conflicto de larga data.

Defensa de los recursos correntinos

Al finalizar la reunión, el gobernador Valdés reafirmó la postura de su gestión: "Vamos a seguir dialogando y trabajando en defensa de lo que le corresponde a los correntinos, ni más ni menos".

En este primer encuentro, acompañaron al gobernador Valdés el fiscal de Estado, Horacio Ortega; el procurador, José Roa; y el titular de la Dpec, Dr. Pablo Cuenca.