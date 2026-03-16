Lanzan la segunda etapa del programa Corrientes Sostiene para la refinanciación de deudas

Con el objetivo de brindar previsibilidad financiera a los usuarios, la provincia puso en marcha la segunda etapa de Corrientes Sostiene, el plan destinado a la refinanciación de obligaciones con tarjetas de crédito. Esta iniciativa está dirigida a clientes del Banco de Corrientes que busquen normalizar sus deudas superiores a los $100.000.

El programa ofrece condiciones de pago flexibles, incluyendo:

Plazos: planes de 6 o 12 cuotas fijas.

Beneficio financiero: una tasa especial que contempla una reducción de 29 puntos porcentuales respecto a las condiciones de mercado habituales.

Canales de gestión para familias

Para facilitar el acceso al beneficio, la entidad bancaria ha dispuesto canales telefónicos específicos para realizar el trámite sin necesidad de concurrir a una sucursal:

0800 444 0160: Contact Center del BanCo.

011 4379 3419: Servicios Generales Visa (lunes a viernes, de 9:00 a 21:00 horas).

Acompañamiento para empresas

De manera paralela, sigue vigente el plan Corrientes Sostiene Empresas, orientado a compañías y productores que atraviesan dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias o que han utilizado el 75% o más de su límite de crédito en tarjetas corporativas o cuentas corrientes.

En este segmento, las condiciones de refinanciación incluyen:

Plazos: Planes de hasta 12 cuotas fijas.

Tasa especial: Una bonificación que reduce 15 puntos respecto de las condiciones vigentes.

A diferencia del programa familiar, estas solicitudes deben ser gestionadas de forma presencial en las sucursales del BanCo, mediante el contacto directo con el oficial de cuenta correspondiente.