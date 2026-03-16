Hugo Calvano habló de su nuevo rol como diputado y adelantó sus ejes de trabajo

El diputado provincial de Corrientes y presidente de la Coalición Cívica ARI Corrientes, Hugo Calvano, aseguró que el inicio de su gestión en la Legislatura estuvo marcado por una agenda intensa, especialmente por el tratamiento del presupuesto y herramientas financieras para el Ejecutivo provincial.

“Arrancamos en diciembre con una agenda muy movida, porque teníamos que tratar el presupuesto ni bien asumimos”, explicó el legislador.

En ese sentido, Calvano señaló que ambos proyectos requerían mayoría especial en la Legislatura. “Se necesitaban dos tercios y se logró ese número, así que arrancamos movidos, pero cumplimos con la tarea”, afirmó.

El cambio del Ejecutivo al Legislativo

El dirigente, que anteriormente formó parte del gabinete municipal de Eduardo Tassano, reconoció que el trabajo legislativo tiene un ritmo distinto al del Poder Ejecutivo.

“Es otro ritmo el legislativo comparado al ejecutivo, naturalmente”, explicó, aunque aclaró que no le resulta completamente ajeno ya que también fue concejal en la capital correntina.

Calvano destacó que su paso por la gestión municipal fue una experiencia que fortaleció su formación política. “En el equipo de Tassano éramos muchos dirigentes jóvenes y eso potenció el gobierno municipal y permitió trabajar en el día a día y también proyectar políticas, como la modernización del Estado”, recordó.

Las comisiones y su agenda legislativa

Actualmente, el diputado integra las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Obras, Transporte y Energía y Defensa del Consumidor dentro de la Cámara de Diputados de Corrientes.

En cuanto a su agenda legislativa, Calvano adelantó que uno de los temas que más lo movilizan es el desarrollo de la economía del conocimiento.

“Hoy se pueden brindar servicios desde Corrientes al mundo y generar desarrollo económico en las localidades a través de la tecnología y la innovación”, sostuvo.

Además, indicó que también trabajará en iniciativas vinculadas a emprendedores y economía social, sectores que consideró claves para el movimiento económico en distintas escalas.

Producción de naturaleza y oportunidades

Otro de los ejes que mencionó el legislador tiene que ver con la producción de naturaleza, una política que la provincia impulsa a través de programas vinculados al cuidado ambiental y al desarrollo sostenible.

En ese marco, recordó experiencias como la Reserva Natural Santa Catalina, desarrollada en la capital correntina, y subrayó que estos proyectos representan un valor para las ciudades y la provincia.

Finalmente, Calvano afirmó que también buscará impulsar iniciativas vinculadas a oportunidades para jóvenes y mujeres, combinando proyectos legislativos con gestiones que puedan traducirse en políticas públicas concretas.

“Somos legisladores, pero también parte del equipo político del gobernador, y tenemos que trabajar en esa línea para contribuir a la visión de desarrollo que se plantea para la provincia”, concluyó.