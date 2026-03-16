Explican qué provocó el movimiento del Centro Cultural Flotante en Corrientes

La Dirección de Transporte Fluvial y Puertos de Corrientes emitió un comunicado para aclarar lo sucedido en la mañana de este lunes en el sector del Centro Cultural Flotante Siete Corrientes, luego de que se registrara un movimiento que generó preocupación entre las personas que se encontraban en el lugar.

Según informaron desde el organismo provincial, el desplazamiento fue menor y se produjo debido al ancla de una barcaza que navegaba por el canal adyacente, lo que provocó el movimiento de la estructura flotante.

El hecho ocurrió en el espacio cultural ubicado en la intersección de La Rioja y la Costanera General San Martín, donde por algunos minutos se vivieron momentos de alarma entre quienes se encontraban en el lugar.

Desde la Dirección de Transporte Fluvial y Puertos indicaron que no se registraron daños estructurales ni en el Centro Cultural Flotante “Siete Corrientes” ni en las instalaciones del Yacht Club Corrientes, por lo que ambos espacios continúan funcionando con normalidad.

No obstante, señalaron que se realizarán evaluaciones y análisis técnicos para verificar y optimizar la alineación de estas estructuras flotantes respecto a la línea del muelle, con el objetivo de garantizar las condiciones de seguridad.

Finalmente, el organismo provincial aseguró que continuará monitoreando la situación y adoptando las medidas necesarias para asegurar el normal funcionamiento y la seguridad de las instalaciones.