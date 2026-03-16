Buscan una familia para Josué, un adolescente correntino que sueña con ir a la Bombonera

La Justicia de Corrientes lanzó una convocatoria pública nacional para encontrar una familia que desee adoptar y acompañar a Josué, un adolescente de 16 años que desde muy pequeño vive en instituciones y que sueña con tener un hogar donde sentirse contenido.

La convocatoria fue impulsada por el Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Familia, Niñez y Adolescencia de Gobernador Virasoro, que busca personas o familias de todo el país dispuestas a acompañarlo en esta etapa clave hacia la vida adulta.

Josué tiene una historia difícil: desde los 4 años vive en instituciones, pero a pesar de las adversidades nunca perdió la esperanza de encontrar una familia. Actualmente reside en el Hogar Miguel Magone, donde continúa creciendo mientras espera la oportunidad de integrarse a un hogar que le brinde afecto, estabilidad y contención.

Sueños y proyectos

Fanático del Boca Juniors, uno de sus mayores deseos es poder ir a La Bombonera junto a una familia que lo acompañe.

El adolescente también tiene metas claras para su futuro: quiere estudiar para formar parte de una Fuerza de Seguridad.

Quienes lo acompañan destacan que es un joven responsable, respetuoso y comprometido con la escuela. Actualmente cursa el primer año del nivel secundario y mantiene una actitud muy positiva frente a sus estudios.

Entre sus hobbies se encuentran el fútbol y el trabajo con madera, ya que disfruta fabricar muebles y pequeños objetos artesanales.

La inspiración de su hermano

Josué nació en una familia muy numerosa: fueron diez hermanos, aunque dos de ellos fallecieron. Entre todos, hay alguien que ocupa un lugar muy especial en su vida: su hermano mayor Samuel.

Samuel fue adoptado cuando tenía 14 años por una maestra rural y hoy, con 20 años, está cumpliendo uno de sus sueños al participar en el programa televisivo de talentos Es mi sueño, emitido por Canal 13.

Para Josué, su hermano es una gran inspiración. Habla de él con orgullo y lo ve como una prueba de que, con oportunidades y acompañamiento, es posible salir adelante.

Una oportunidad para cambiar su historia

Desde el Poder Judicial de Corrientes también difundieron un video en el que el propio Josué cuenta quién es, qué le gusta hacer y cuáles son sus sueños, con la intención de que quienes vean la convocatoria puedan conocerlo un poco más.

Detrás de esta búsqueda hay una historia de resiliencia, pero sobre todo la posibilidad de construir un futuro distinto para un adolescente que sigue esperando la oportunidad de tener una familia.

Cómo postularse

Las personas interesadas en la convocatoria deberán completar el formulario disponible en el sitio del Poder Judicial y enviarlo al correo del Juzgado de Gobernador Virasoro.

También pueden comunicarse con el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes para recibir más información sobre el proceso de adopción.