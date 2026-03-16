Corrientes: Irigoyen se reunió con Pettovello y firmó un convenio para fortalecer los CDI

El ministro de Desarrollo Social de Corrientes, José Irigoyen, confirmó que la provincia firmó un convenio con el Gobierno nacional para fortalecer alrededor de 20 Centros de Desarrollo Infantil (CDI), con el objetivo de mejorar la atención y el acompañamiento a familias en situación de vulnerabilidad.

El acuerdo se concretó tras una reunión en Buenos Aires con la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, donde también participaron equipos técnicos de distintas provincias.

Según explicó Irigoyen, el plan busca reforzar el trabajo que ya realizan estos espacios en la provincia, incorporando herramientas para detectar problemáticas sociales, sanitarias o alimentarias. “La idea es fortalecer estas instituciones y trabajar en cada caso según las necesidades que se detecten en las familias”, señaló.

El funcionario indicó que los CDI cuentan con equipos formados por directivos, docentes y personal capacitado, y que este nuevo convenio permitirá ampliar el acompañamiento y la articulación con Nación.

Además, destacó la importancia del trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado. “Para nosotros es fundamental poder trabajar en equipo entre municipio, provincia y Nación”, remarcó.

Por otra parte, Irigoyen se refirió a su nuevo rol como ministro luego de haber sido intendente durante ocho años de Curuzú Cuatiá, y señaló que se trata de un desafío distinto dentro de la gestión pública.

“El intendente abre la puerta de su casa y ya está con el problema del vecino. Acá la tarea es diferente, pero también muy sensible”, expresó, al destacar que el objetivo de la gestión provincial es mantenerse cerca de la gente y tomar decisiones basadas en datos y en el trabajo territorial.