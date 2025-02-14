Cassani: "Pedimos la reglamentación de la Ley Provincial Oncopediatrica ya"

El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro "Perucho" Cassani, salió este viernes a renovar su compromiso con las familias que afrontan casos de cáncer infantil y reclamó "la inmediata reglamentación de la Ley Provincial Oncopediátrica (6561), aprobada hace 4 años.

"En Día de la Lucha contra el Cáncer Infantil renuevo el compromiso asumido con las familias que afrontan esta enfermedad", dijo el diputado correntino.

"Los correntinos logramos juntos una Ley Provincial Oncopediátrica (la 6561) creando un programa de cuidado integral, la que aún no está en vigencia, a 4 años de su sanción. Necesitamos la reglamentación de dicha normativa y es lo que señalamos en un proyecto de resolución presentado por mi bloque el año pasado", agregó.

"Todos sabemos que “el cáncer no espera”. Proteger los derechos de los ciudadanos es obligación de todo Estado republicano. Pedimos: Reglamentación de la Ley Provincial Oncopediatrica ya!", insistió Pedro Cassani en sus redes sociales.