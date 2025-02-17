Las 26 cuadras que serán pavimentadas en un municipio correntino

El Gobierno de la Provincia de Corrientes informó este lunes que se continúan las obras de pavimentación en la localidad de Yapeyú.

Se detalló que en esta primera etapa se encaró la pavimentación con concreto caliente de 12 cuadras, así como la repavimentación de otras 14 cuadras más.

Estas obras son llevadas adelante por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, a través de Vialidad Urbana (DPV).

Así mismo, se destaca que estas acciones son encaradas con recursos propios de la provincia y abarcan la pavimentación de las calles: Paso de Los Andes, Antonio Pacheco y Gregoria Matorra entre San Lorenzo y Chacabuco; San Lorenzo de avenida del Libertador a Boulogne Sur Mer y Chacabuco desde Gregoria Matorra a Boulogne Sur Mer. Todas de tierra.

En tanto están siendo repavimentadas con concreto asfáltico las calles: Flores Meza desde San Lorenzo a Cabral, avenida del Libertador de José Vanini a Aguado y San Lorenzo y Sargento Cabral entre avenida del Libertador y Obispo Romero.