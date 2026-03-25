Sueldos docentes y posibles cambios en el gabinete: las principales definiciones de Juan Pablo Valdés

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, confirmó que los descuentos aplicados a los docentes que se adhirieron al paro del 2 de marzo ya fueron totalmente reintegrados. "Hoy tuvimos la confirmación de que se solucionó”, señaló el funcionario en diálogo con la prensa.

Posibles cambios en el gabinete

Respecto a lo ocurrido, Valdés explicó que surgió un inconveniente al aplicar la normativa vigente. “Al liquidar esa norma se produjo la acumulación de dos ítems del sueldo que resultó excesiva. Por eso se decidió el reintegro y realizaremos una revisión completa del decreto”, agregó.

Consultado sobre modificaciones en su gabinete, el gobernador sostuvo que “hay que esperar, vamos a estar haciendo el anuncio cuando sea prudente y cuándo corresponda”.

Gestiones con Nación y financiamiento

El gobernador destacó la posición de Corrientes en la lista de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). “Son planteos que comenzaron en la gestión anterior y compensaciones que esperamos hace mucho tiempo”, indicó.

Valdés anunció una reunión el viernes con autoridades nacionales en Buenos Aires. Se solicitará "financiamiento destinado a obras en la ruta 27, el puerto y el aeropuerto". En relación con la caja previsional, comentó que el documento está listo. "Queda un último repaso y ver si se firma esta semana".