Juan Pablo Valdés pidió la renuncia de Rivas Piasentini al Ministerio de Hacienda tras los descuentos a docentes

Luego de los descuentos aplicados a los docentes durante el último fin de semana, el gobernador Juan Pablo Valdés solicitó la renuncia al ministro de Hacienda y Finanzas de Corrientes, Marcelo Rivas Piansentini, quien ejercía el cargo desde 2018, cuando reemplazó a Enrique Vaz Torres.

La noticia fue confirmada por una fuente incontrastable del Poder Ejecutivo de la Provincia luego de conocerse por declaraciones del mandatario que había posibles cambios en su gabinete como consecuencia del recorte salarial a los educadores que adhirieron al paro nacional del sector.

"Hay que esperar, vamos a estar haciendo el anuncio cuando sea prudente y cuando corresponda”, había señalado durante la mañana Juan Pablo Valdés.

Héctor Grachot es el actual Subsecretario de Finanzas de la Provincia de Corrientes, segundo de a bordo en el ministerio de la esquina de Salta y 25 de Mayo, y con posibilidades concretas de ocupar el cargo de ministro, según trascendió en la tarde de este miércoles.

La novedad será oficializada en las próximas horas, de acuerdo con lo que precisaron fuentes de la administración central.

Descuentos a los docentes

El sábado pasado los docentes de toda la provincia vieron afectados sus ingresos por descuentos aplicados debido al paro nacional del pasado 2 de marzo.

Es por ello que el Gobierno provincial avanzó con el reintegro de los montos correspondientes al Complemento Docente Provincial (códigos 193 y 632).

Respecto a lo ocurrido, Valdés explicó que surgió un inconveniente al aplicar la normativa tras el paro docente. “Se produjo la acumulación de dos ítems del sueldo (vinculados al presentismo) que resultó excesiva. Por eso se decidió el reintegro y realizaremos una revisión completa del decreto”, agregó.